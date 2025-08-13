Bir yangın daha! Çanakkale'de alevler köylere ilerliyor

Çanakkale merkezde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Salihler Barajı mevkisindeki alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor, yangının Elmacık, Karapınar ve Denizgöründü köyleri yönüne ilerlediği bildirildi.

Bir yangın daha! Çanakkale'de alevler köylere ilerliyor
Çanakkale günlerdir devam eden orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Merkezde bulunan Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile hava araçları bölgeye sevk edildi.

Yangın, rüzgarın şiddetli esmesiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Alevlerin Elmacık, Karapınar ve Denizgöründü köyleri istikametine doğru ilerlediği öğrenildi. Bölgedeki yoğun duman ve rüzgar, ekiplerin müdahale çalışmalarını güçleştiriyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun çaba gösteriyor. Hava araçlarıyla su atışları yapılırken, kara ekipleri de alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için önleyici hatlar oluşturuyor.

