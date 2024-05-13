Bu da oldu! Yapay zeka kullanılarak kitap yazıldı

Yapay zeka ile yazar zekası bir araya geldi ve ortaya bilim kurgu aşk romanı çıktı. Yazar Adem Eyüpoğlu’nun kaleme aldığı ‘Metaşk’ romanı yapay zekaya sahip sentetik bir robotun gerçek bir insana aşık olma serüvenini anlatıyor. Kitap, yapay zeka destekli programlar kullanılarak yazıldı. Kitabın kurgusal yapısı, kişi ve karakterleri, zaman ve olay örgüsü yazara ait. Kitapta okuyacağınız karakter isimleri, mekân olgusu, mevsimler ve teknik bazı terimler yapay zekaya sahip ChatGPT yardımıyla oluşturuldu.

Yazarın kalem tekniği, ChatGPT’nin gücüyle birleşince ortaya bu harika eser çıktı.

Kitap robotun insana aşık olmasını anlatıyor. Kitabın tanıtımı da yapay zeka kullanılarak yapıldı. Romanın baş karakteri Artemis yapay zeka kullanılarak canlandırıldı. Artemis, videoda kitap hakkında bilgiler verirken, okuyuculara kitabın içinden küçük metinler de okudu. Kitabın yapay zeka ve yazar işbirliğiyle hazırlandığına dikkat çeken Artemis, okuyucuları kendisiyle birlikte yolculuğa çıkmaya davet etti.