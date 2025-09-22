Dua Lipa’dan flaş karar: Filistin karşıtı kampanyaya katılan menajerini bıraktı

The Mail on Sunday’in haberine göre, Dua Lipa’nın bağlı bulunduğu William Morris Endeavour (WME) ajansında görev yapan Levy, artık şarkıcının müzik kariyeriyle ilgilenmiyor. Gazeteye konuşan bir kaynak, “Dua Lipa, kendi ekibi aracılığıyla David Levy’nin artık müzik işleriyle ilgilenmediğinden emin oldu. Kendisi çok açık bir şekilde Filistin yanlısı ve bu David ile uyuşmuyor” ifadelerini kullandı.

Bir başka kaynak ise Levy’yi, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını ve Filistinlilere yönelik uygulamaları desteklemekle suçladı: “O, Levy’yi İsrail’in Gazze’deki savaşının ve Filistinlilere yapılan korkunç muamelenin destekçisi olarak görüyor. Bu, Michael Eavis’e gönderilen ve Levy’nin imzaladığı mektupta çok net bir şekilde ortaya konmuştu.”

GLASTONBURY KULİSLERİNİ SARSAN GİZLİ MEKTUP

David Levy’nin imzasını taşıyan mektubun, Glastonbury Festivali’nin organizatörlerine e-posta yoluyla gönderildiği ortaya çıktı. Ancak gizli kalması planlanan bu yazışma, festival çalışanlarından biri tarafından basına sızdırıldı.

Mektupta Kneecap’in festivalden çıkarılması talep edildi ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. İrlandalı rap üçlüsü, planlandığı gibi Glastonbury’de sahne aldı.

İngiliz polisi, performans sonrası bazı şikayetler alsa da yapılan soruşturma sonucunda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı.

Dua Lipa uzun süredir Filistin davasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor. Gazze’deki şiddeti kınayan açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, daha önce Jessica Chastain, Michael Stipe ve Cate Blanchett gibi isimlerle birlikte dönemin ABD Başkanı Joe Biden’a ateşkes çağrısı yapan açık mektuba imza atmıştı.

Lipa ayrıca, “İsrail soykırımı” ifadesini kullanarak sert tepkiler göstermiş, mayıs ayında İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a gönderilen ve yüzlerce sanatçının imzaladığı açık mektupta da yer almıştı. Mülteci yardım kuruluşu Choose Love tarafından hazırlanan mektupta, “Gazze’nin çocukları bir dakika daha bekleyemez. Sayın Başbakan, siz neyi seçeceksiniz? Savaş suçlarına ortaklığı mı, yoksa harekete geçme cesaretini mi?” ifadeleri yer aldı.

MASSIVE ATTACK DE LEVY İLE YOLLARINI AYIRDI

Menajer David Levy yalnızca Dua Lipa ile değil, İngiliz trip-hop grubu Massive Attack ile de yollarını ayırdı. Grup, Levy’nin Gazze konusundaki tavrı nedeniyle onunla çalışmayı bıraktığını duyurdu.

Massive Attack, geçtiğimiz hafta da Spotify kurucusu Daniel Ek’in savunma teknolojileri şirketi Helsing’e 600 milyon euro yatırım yapmasını protesto ederek müziklerini platformdan çekti. Ayrıca plak şirketleri UMG’ye çağrıda bulunarak şarkılarının yalnızca Spotify’dan değil, İsrail’deki tüm dijital platformlardan kaldırılmasını talep etti.

Dua Lipa, WME ajansı ile bağlarını sürdürse de menajeriyle yollarını ayırmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Kneecap grubu, Mail on Sunday’de çıkan haberi sosyal medya hesaplarından paylaşarak konuyu gündeme taşıdı.