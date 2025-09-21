Eurovision’a karşı Kremlin hamlesi: Intervision yeniden başlıyor

Intervision, ilk kez 1965’te Polonya’nın Sopot kentinde düzenlenmiş, Sovyetler ve Doğu Bloku ülkeleri arasında bir kültürel vitrin işlevi görmüştü. 1980’lerin sonunda tarihe karışan yarışma, 2022’de başlayan Ukrayna savaşı sonrası Eurovision’dan men edilen Rusya için yeniden bir kültürel koz haline geldi.

Euronews'e göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat 2025’te imzaladığı kararnameyle Intervision’ı resmen geri getirdi. Resmi belgelerde amacın uluslararası kültürel ve insani işbirliğini geliştirmek olduğu vurgulansa da, yarışmanın hem katılımcı profili hem de söylemleri, bunun Kremlin’in yeni bir siyasi hamlesi olduğuna işaret ediyor.

EUROVISION’A KARŞI “GELENEKSEL DEĞERLER”

Eurovision’un onlarca yıldır yalnızca bir şarkı yarışması değil, kültürel diplomasinin güçlü bir sahnesi olduğuna dikkat çekiliyor. Kremlin ise Intervision’u Batı’nın değerlerine karşı bir alternatif olarak tanımlıyor.

Eurovision sahnesinde sıkça yer alan LGBTİ+ temalarının aksine Intervision, geleneksel aile değerlerini öne çıkarıyor. Yarışmaya katılan sanatçılara gönderilen belgelerde şarkılarda politik mesajlara, şiddet çağrılarına ve toplumun onurunu küçük düşüren ifadelere izin verilmeyeceği açıkça belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Intervision için “insan doğasına hakaret eden sapkınlıklardan arınmış olacak” ifadelerini kullanırken Kremlin sözcüleri yarışmayı Batı’nın ahlaki çöküşüne karşı bir kalkan olarak nitelendiriyor.

23 ÜLKE KATILIYOR, ABD SÜRPRİZİ

Bu yılki Intervision’a 23 ülke katılıyor. Katılımcılar arasında Rusya’nın yakın müttefikleri Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Belarus, Küba, Tacikistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri bulunuyor. Ayrıca Suudi Arabistan, Katar, Venezuela, Vietnam ve Madagaskar da listede.

Kremlin yetkilisi Sergey Kiriyenko’nun ifadesiyle, bu ülkelerin toplam nüfusu “dünya nüfusunun yarısından fazlasını” oluşturuyor.

En dikkat çekici katılımcı ise ABD. Resmi bir heyet göndermeyen Washington, yarışmada Los Angeles’ta yaşayan Avustralya kökenli şarkıcı Vassy ile temsil ediliyor. Daha önce Amerikalı sanatçı Brandon Howard’ın sahneye çıkması planlanmış ancak son anda ailevi sebepler gerekçesiyle çekildiğini açıklamıştı.

SAHNEDE ULUSAL DEĞERLER

Intervision’da sanatçılar kendi ülkelerinin kültürünü ve kimliğini öne çıkaran şarkılar seslendiriyor. Vietnamlı Duc Phuc, parçasında ülkesinin kültürel mirasını tanıtıyor. Brezilyalı Tais Nader, “Maria” adlı şarkısında günlük hayatın zorluklarına rağmen gülen tipik bir Brezilyalı kadını anlatıyor. Özbek sanatçı Shohruhmirzo Ganiev, hem geleneksel doira davulunu çalıyor hem de modern ritimlerle süslenmiş Özbek ezgileri söylüyor.

Rusya’yı ise Kremlin’in öne çıkardığı isim Shaman temsil ediyor. Gerçek adı Yaroslav Dronov olan sanatçı, “Ben Rus’um” adlı parçasıyla biliniyor ve Moskova’daki savaş yanlısı mitinglerde sahne almasıyla tanınıyor.

Yarışmanın geri dönüşü, bazı kesimler tarafından propaganda hamlesi olarak görülüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Intervision’ı “Rusya’nın saldırgan politikalarını aklamak için kullanılan düşmanca bir propaganda aracı” olarak nitelendirdi. Bazı yorumcular da bu girişimi spor dünyasında kullanılan “sportswashing” kavramına atıfla “songwashing” olarak adlandırıyor. Güney Afrikalı grup Mzansi Jikelele, “Savaş nedeniyle endişelerimiz vardı ama bize hiçbir sorun olmayacağı söylendi” derken, Hindistan’dan Rauhan Malik, “Bu konuda hiçbir fikrim yok, barış için buradayız” ifadelerini kullandı.