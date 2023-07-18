Gelenekleri ile şaşırtan ülke! Burada kadınlar erkeklere evlenme teklifi ediyor

Viral evlilik teklifleri çağında, erkeklerin genellikle kızlarının babasından izin aldıktan sonra, soru sormak için kaçınılmaz olarak dizlerinin üzerine çöktüğü modası oluşmuştu. 21. yüzyıla kadar gelenekler, kadınları eşit seçme, mahkeme kurma ve hayatlarını birlikte geçirmek istedikleri kişiye evlenme teklif etme haklarını kullanmaktan alıkoymaya devam ediyor. Evlenme teklif eden kadın geleneği durumu çözüyor mu?

Kadınların her dört yılda bir 29 Şubat'ta erkeklere evlenme teklif ettiği gelenekler, Leap Day, Bachelor's Day veya Ladies' Privilege'in kökenleri sorgulanabilir mi? Bu geleneğin kökeni, Julius Caesar'ın takvim reformlarına kadar uzanan ve 1582'de Papa XIII, Brigid'in erkeklerin evlenme teklifinde gecikmesinden duyduğu hayal kırıklığıyla ateşlendi.

Bazıları, geleneğin 1288'de Norveç Hizmetçisi İskoçyalı Margaret'in öncülük ettiğine, eldiven veya öpücük gibi klasik tekliflerini reddeden, erkekler için cezalar öngören bir yasayla başladığına inanıyor. Bu söylenenler sadece rivayet, asıl gerçekliği, olayda geçen, Patrick öldüğünde Brigid'in sadece on yaşında olduğu ve 1288'de Margaret'in beş yaşında olduğu, Norveç'te böyle bir olaya dair hiçbir kayıt bulunmadığını gösteriyor.

Büyük olasılıkla uygulama, İrlanda'da evli olmayanların tacize maruz kaldığı zehirli bir ortamdan doğdu. Lenten kısıtlamaları başlamadan önce The Irish Times, şu ifadeleri bildirdi:

- erkeklerin kızları kovalamak, onları iplerle kuşatmak, bağlamak ve sonunda üzerlerine su dökmek için ücretsiz izinleri olduğunu.

Shrove Salı veya Skellig Gecesi tarihsel olarak bekar insanların toplum içinde alay konusu oldu ve 19. yüzyılda evli olmayanlarla alay eden saldırgan şiirler ve listeler popülerlik kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1700'lerden 1900'lere kadar, Artık Gün önerileri geniş çapta kabul gördü ve milyonlarca Artık Gün kartpostalında, reklamlarında ve medyada küçümsendi. Katherine Parkin'in Journal of Family History dergisindeki makalesine göre , bu kutlamanın özgürleştirici potansiyeli yetersiz kaldı. Bunun yerine, artık yıl geleneği, erkeklerin evlilik meselelerinde gücü elinde tutmaya devam etmesini sağlamaya yardımcı oldu.

Leap Day'in bunun yerine cinsiyetler arası ayrımcılığa son vermek amacıyla ilgili konuşmaları başlatmak için bir fırsat olarak öneriler bildirdi. Daha da önemlisi, The New York Times'tan 1970'lerdeki bir makalede alıntı olarak şu ifadelere yer verdi: