Gözlerinize beş ton yapacak müzikler! Geceleri uyku getirecek parçalar

Sıcak havalarda en iyi yolu müziklerdir. Gözlerine beş ton ağlık yapacak müzikleri sizler için bulduk! İşte sizi uykuya götürecek en iyi müzikler...

Gözlerinize beş ton yapacak müzikler! Geceleri uyku getirecek parçalar
Mustafa Çakır Mustafa Çakır
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Uykusuzluk milyonlarca insanın problemi olarak bilinir. Stres, yorgunluk, sıcak havalar uykusuzluğu beraberinde getiren etmenlerdendir. Bu etmenleri bir köşeye bırakıp hızlıca uykuya dalmanıza sebep olacak olacak müzikleri sizler için derledik...

TİBET ŞİFA FLÜTÜ

Gözlerinize beş ton yapacak müzikler! Geceleri uyku getirecek parçalar - Resim : 1

Tibet şifa flütü eşsiz sesi ve fonu ile derin bir uykunun kapılarını sizler için aralıyor.

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KIZILDERİLİ FLÜTÜ

Gözlerinize beş ton yapacak müzikler! Geceleri uyku getirecek parçalar - Resim : 2

Kızılderili flütü 1 saat 11 dakikalık bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Trans uyku ve meditasyon içinde kullanılan flütün sağlığa iyi geldiği de bilinen notlar arasındadır.

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MARK ELİYAHU- JOURNEY

Gözlerinize beş ton yapacak müzikler! Geceleri uyku getirecek parçalar - Resim : 3

İsrail kökenli ünlü şarkıcı Mark Eliyahu, bestelediği parçalarla milyonlar tarafından seviliyor. Ayrıca Journey isimli parçası ile uyku geçişini kolaylaştırdığı biliniyor.

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EVGENY GRİNKO- JANE MARYAM

Gözlerinize beş ton yapacak müzikler! Geceleri uyku getirecek parçalar - Resim : 4

Rus müzisyen Jane Maryam isimli parçası sayesinde milyonlara ulaşmayı başarmış bir sanatçıdır. 29 dakikalık uzun versiyon parçası sayesinde huzur veren parçalar arasında bulunuyor.

FARİD FARJAD - SAHEL VA DARYA 

Gözlerinize beş ton yapacak müzikler! Geceleri uyku getirecek parçalar - Resim : 5

Farif Farjad'ın en çok dinlenen parçalarından Sahel ve Darya parçası uykunun yatağına sizleri atmak için can atıyor. Ve listemizde kendine yer buluyor.

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