Halk müziğinin ustası Yavuz Top hayatını kaybetti

Türk halk müziğinin usta ismi Yavuz Top hayatını kaybetti. Acı haberi sanatçı Sabahat Akkiraz sosyal medya hesabından duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Halk müziğinin ustası Yavuz Top hayatını kaybetti
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Sabahat Akkiraz, 29 Nisan’da yaptığı paylaşımda Yavuz Top’un hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Bugün ise yaptığı yeni paylaşımda, “Ustamız, büyüğümüz Yavuz Top hakka yürüdü. Her ölüm erken ölüm... Güle güle Yavuz abi, çok üzgünüm” ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Yavuz Top kimdir?

1950 yılında Erzincan'ın Tercan ilçesinde dünyaya gelen Yavuz Top, küçük yaşlardan itibaren bağlama ve halk müziğine ilgi duydu. İlk bağlama derslerini Aşık Daimi’den aldı. 1967 yılında TRT’nin açtığı sınavı kazanarak İstanbul Radyosu’nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladı.

1970’li yıllarda kurduğu orkestra ile Türkiye’de ilk kez çok sesli halk müziği denemelerine imza attı. Mahmut Ragıp Gazimihal’in çalışmalarından ilham alarak bas bağlama ve yaylı kopuz gibi enstrümanları yeniden müziğe kazandırdı.

1976 yılından itibaren konservatuvarda bağlama öğretmenliği yapan Yavuz Top, 1985 yılında TRT’den ayrıldıktan sonra kendi müzik okulunu kurarak birçok genç sanatçının yetişmesine katkı sağladı.

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