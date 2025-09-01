Harry Potter hayranlarını sevindiren gelişme: O karakter aynı oyuncuyla dönüyor

Harry Potter evreni, yıllar sonra yeni bir dizi uyarlamasıyla televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanırken, orijinal seriden tanıdık bir yüz projeye dahil oldu. Serinin sevilen oyuncusu Warwick Davis, HBO yapımı yeni dizide Profesör Filius Flitwick karakterine yeniden hayat verecek.

Orijinal film serisinde hem Flitwick’i hem de Gringotts’taki goblin karakteri Griphook’u canlandıran Davis’in dönüşü, Harry Potter hayranlarını heyecanlandırdı. Deadline’ın haberine göre çekimleri İngiltere’de süren dizide, Davis’in kadroya katıldığı resmi olarak doğrulandı.

HER SEZON BİR KİTAP

J.K. Rowling’in birebir yapımcılığını üstlendiği dizi, orijinal kitaplara sadık kalınarak hazırlanıyor. Projenin her sezonu bir kitabı kapsayacak şekilde planlandı ve toplamda 10 yılı aşkın sürecek uzun soluklu bir yapım hedefleniyor.

Başrollerde ise genç oyuncular Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton (Hermione Granger) yer alıyor.

Serinin ilk iki filmini yöneten Chris Columbus ise yeni dizinin sadık tasarımlarına dair dikkat çeken bir yorumda bulundu. Columbus, “Hagrid’i canlandıran Nick Frost’un yeni Harry Potter’la çektirdiği fotoğrafları internette gördüm. Bizim tasarladığımız Hagrid kostümünün aynısını giyiyor. İçimden bir ses 'Bunun ne anlamı var?' dedi. Her şeyin farklı olacağını düşünmüştüm ama tıpkısının aynısı” sözleriyle diziye dair şaşkınlığını dile getirdi.

Senaryosunu Francesca Gardiner’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise “Succession” ve “Game of Thrones” gibi büyük yapımlarla tanınan Mark Mylod’un üstlendiği dizi, 2027 yılında izleyiciyle buluşacak.