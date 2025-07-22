Heavy Metal dünyası yasta! “Karanlığın Prensi” hayatını kaybetti

Black Sabbath’ın kurucu solisti ve heavy metal dünyasının efsane ismi Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sadece kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük bir üzüntüyle, sevgili Ozzy Osbourne’un bu sabah hayatını kaybettiğini bildirmek zorundayız. Ailesi yanındaydı ve sevgiyle çevriliydi. Bu süreçte aile mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz.”

Osbourne’a 2019 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konmuştu.

İKİ HAFTA ÖNCE SAHNELERE VEDA ETMİŞTİ

Vefatından yalnızca iki hafta önce, doğup büyüdüğü İngiltere’nin Birmingham kentinde Black Sabbath ile sahneye çıkarak grubun son konserini vermişti.

Müzik dünyasında “Karanlığın Prensi” olarak tanınan Ozzy Osbourne, 5 Temmuz’da Black Sabbath ile 20 yıl aranın ardından aynı sahneyi paylaştı. Final konseri, Osbourne’un memleketi olan Aston, Birmingham’daki Villa Park Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Konserde, grubun “Paranoid”, “War Pigs” ve “Iron Man” gibi klasikleşmiş parçaları 40 bin kişilik kalabalık ve milyonlarca canlı yayın izleyicisiyle buluştu. Geceye Billy Corgan, Steven Tyler, Tom Morello, Ronnie Wood ve Yungblud gibi rock müziğin dev isimleri de sahneye çıkarak eşlik etti.

140 MİLYON STERLİNLİK HAYIR GELİRİ

BBC’ye göre, konserin müzik direktörlüğünü üstlenen Tom Morello, bu tarihi geceden elde edilen gelirin hayır kurumlarına toplam 140 milyon sterlin kazandırdığını açıkladı.

Osbourne ve Black Sabbath’ın müzikal mirasını onurlandırmak amacıyla hazırlanan konser filminin 2026 yılında yayımlanması planlanıyor.

John Michael Osbourne adıyla 3 Aralık 1948’de Aston, Birmingham’da dünyaya gelen sanatçı, 15 yaşında okulu bırakarak fabrika işçiliği gibi çeşitli işlerde çalıştı. Çocukluk arkadaşı Geezer Butler ile birlikte kurduğu gruplar onu sonunda 1968’de Black Sabbath’ın solisti yapacaktı.

Black Sabbath ile birlikte heavy metal müziğin temel taşlarını atan Osbourne, daha sonra 1979’da yaşanan anlaşmazlıklar sonrası gruptan ayrıldı ve solo kariyerine yöneldi. 1980’de çıkan Crazy Train adlı şarkısı, kariyerinin en bilinen parçalarından biri oldu.

SAHNEDE YARASA ISIRDI

Enerjik ve zaman zaman tartışmalı sahne şovlarıyla hafızalarda yer eden Ozzy Osbourne, 1982 yılında sahnede yanlışlıkla plastik sandığı bir yarasanın kafasını ısırarak müzik tarihine geçen olaylardan birine imza attı.

Bu skandal ve benzeri olaylar, Osbourne’un sahnedeki “karanlık” imajını pekiştirirken, onu yalnızca bir müzisyen değil, bir kültürel ikon haline getirdi.

2000’li yılların başında, Osbourne ailesiyle birlikte yer aldığı “The Osbournes” adlı reality şov ile bir kez daha gündeme oturdu. Sharon, Kelly ve Jack Osbourne’un yer aldığı program, Los Angeles’taki sıradışı aile hayatlarını milyonlarla buluşturdu ve Ozzy Osbourne’u televizyon dünyasında da bir fenomen haline getirdi.