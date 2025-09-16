Hollywood'dan bir yıldız daha kaydı: Robert Redford 89 yaşında hayatını kaybetti

Hollywood’un unutulmaz isimlerinden oyuncu, yönetmen ve yapımcı Robert Redford, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Redford, uzun kariyeri boyunca hem beyaz perdede hem de yönetmen koltuğunda elde ettiği başarılarla sinema dünyasına damgasını vurdu.

Emekliliğinin ardından yönetmenliğe de adım atan Redford, “Butch Cassidy and the Sundance Kid” ve “All the President’s Men” gibi sinema tarihine geçen filmlerde başrol oynadı. Sanatçı, 1960’lı yıllardan itibaren yer aldığı yapımlarla yalnızca bir oyuncu olarak değil, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle de öne çıktı.

SUNDANCE FESTİVALİ’NİN KURUCUSU

Redford, aynı zamanda bağımsız sinemanın en prestijli platformlarından biri haline gelen Sundance Film Festivali’nin de kurucusuydu. 1978’de Utah’ta başlattığı festival, günümüzde dünya çapında genç yönetmen ve yapımcıların seslerini duyurabildiği en önemli etkinliklerden biri olarak kabul ediliyor.