Hür Dizisinin Galası Ankara'da Yapıldı! Seçkin Filonun Zorlu Görevlerini Konu Ediniyor

Türk Hava Kuvvetlerinin seçkin bir filosunun hikayesini konu alan, "Hür" dizisinin galası Ankara'da yapıldı. Dizinin bazı sahnelerinde Mavi Vatan'a değinildiğini belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, devamında da Mavi Vatan'la ilgili bir içerik izlemek istediklerini vurguladı.

Editör: Seda Akyüz
Son Güncelleme:

Gökyüzünün kahramanları “Hür” ile anılacak. TRT’nin uluslararası dijital platformu TABİİ, "Hür" adlı orijinal dizisini izleyicisiyle buluşturuyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın katkılarıyla çekilen Hür Türk Hava Kuvvetleri’nin özel görevlerde vazife alan seçkin pilotlarından oluşan filosunun hikayesini anlatıyor.

“Hür Filosu”nun aksiyon ve macera dolu hikayesini konu edinen dizi, fedakarlık, zor şartlarda görev yapma, asker arkadaşlığı, takım ruhu gibi temaları işliyor. Dizide gerilim, aksiyon ve duygusal derinliğiyle izleyicilere bir hava kuvvetleri hikayesi sunuluyor.

10 bölümden oluşan dizinin ilk sezonu, 1 Aralık’ta tüm bölümleriyle Tabii’de yayınlanacak. Dizinin galası 30 Kasım'da Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'nda yapıldı.

Galaya, Milli Savunma Bakanı Güler, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, askeri personel, film ekibi, oyuncular ve davetliler katıldı. Özel gösterim sonrası konuşan Bakan, dizinin bazı sahnelerinde Mavi Vatan'ın eşsiz görüntülerinin yer almasına değindi. Güler, devamında da Mavi Vatan'la ilgili bir içerik izlemek istediklerini söyledi.

TRT Genel Müdürü Sobacı da gökyüzünün kahramanlarının mücadelesine dikkat çekti, "Kahramanlarımızın cesaretini, şanını, ferasetini tam anlamıyla beyaz perdeye veya ekranlara getirmek için bizim sözümüz ve gücümüz yetmezdi." dedi.

Kültür Harcamaları Yüzde 88,1 Arttı! TÜİK İstatistikleri AçıkladıKültür Harcamaları Yüzde 88,1 Arttı! TÜİK İstatistikleri AçıkladıKültür Sanat
# hür # tabii # trt # Milli Savunma Bakanlığı
Çok Okunanlar
Kandilli Bildirdi: Malatya'da 4.8 Şiddetinde Deprem! 1 Aralık Cuma Günü Son Depremler...
Kandilli Bildirdi: Malatya'da 4.8 Şiddetinde Deprem! 1 Aralık Cuma Günü Son Depremler...
Yağmura Biraz Ara Verdik! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı!
Yağmura Biraz Ara Verdik! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı!
Saat 20.00'ye Kadar Su Gelmeyecek! İSKİ Uyardı!
Saat 20.00'ye Kadar Su Gelmeyecek! İSKİ Uyardı!
Döviz Aralık Ayına Nasıl Başladı? Yeni Ayın İlk Gününde…
Döviz Aralık Ayına Nasıl Başladı? Yeni Ayın İlk Gününde…
Türk Futbolunun Kara Gecesi!
Türk Futbolunun Kara Gecesi!
Öne Çıkanlar Rusya'dan Hamas'a teşekkür! - Halil Nebiler Rusya'dan Hamas'a teşekkür! - Halil Nebiler Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik! Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik!