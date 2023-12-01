Hür Dizisinin Galası Ankara'da Yapıldı! Seçkin Filonun Zorlu Görevlerini Konu Ediniyor

Gökyüzünün kahramanları “Hür” ile anılacak. TRT’nin uluslararası dijital platformu TABİİ, "Hür" adlı orijinal dizisini izleyicisiyle buluşturuyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın katkılarıyla çekilen Hür Türk Hava Kuvvetleri’nin özel görevlerde vazife alan seçkin pilotlarından oluşan filosunun hikayesini anlatıyor.

“Hür Filosu”nun aksiyon ve macera dolu hikayesini konu edinen dizi, fedakarlık, zor şartlarda görev yapma, asker arkadaşlığı, takım ruhu gibi temaları işliyor. Dizide gerilim, aksiyon ve duygusal derinliğiyle izleyicilere bir hava kuvvetleri hikayesi sunuluyor.

10 bölümden oluşan dizinin ilk sezonu, 1 Aralık’ta tüm bölümleriyle Tabii’de yayınlanacak. Dizinin galası 30 Kasım'da Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'nda yapıldı.

Galaya, Milli Savunma Bakanı Güler, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, askeri personel, film ekibi, oyuncular ve davetliler katıldı. Özel gösterim sonrası konuşan Bakan, dizinin bazı sahnelerinde Mavi Vatan'ın eşsiz görüntülerinin yer almasına değindi. Güler, devamında da Mavi Vatan'la ilgili bir içerik izlemek istediklerini söyledi.

TRT Genel Müdürü Sobacı da gökyüzünün kahramanlarının mücadelesine dikkat çekti, "Kahramanlarımızın cesaretini, şanını, ferasetini tam anlamıyla beyaz perdeye veya ekranlara getirmek için bizim sözümüz ve gücümüz yetmezdi." dedi.