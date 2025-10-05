İlk kez bir film, yapay zeka tarafından yönetilecek! Sinema tarihine geçecek proje

Yapay zekanın sanat ve sinema üzerindeki etkisi giderek büyürken, Hollywood’da tartışmaları alevlendirecek yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan film yapımcısı Andrea Iervolino, tamamen bir yapay zekâ yönetmen tarafından çekilecek ilk sinema filmini hayata geçiriyor.

Deadline’ın haberine göre, projenin adı “The Sweet Idleness” (Tatlı Tembellik) olacak ve film, “FellinAI” adlı bir yapay zekâ yönetmen tarafından yönetilecek. Yapay zekanın yalnızca sahne üretiminde değil, kurgu, ışık, kadraj ve anlatı ritminde de aktif rol üstleneceği bildiriliyor.

İNSAN VE YAPAY ZEKA BİRLİKTE: “HUMAN IN THE LOOP”

Andrea Iervolino, bu projede yapay zeka sisteminin tamamen özgür bırakılmadığını, kendisinin “insan döngüsü” (human in the loop) süreciyle denetleyici bir rol üstleneceğini açıkladı. Bu yöntem, insanların yapay zekânın eğitimine ve karar verme süreçlerine aktif olarak dahil olduğu bir tasarım yaklaşımını ifade ediyor.

Yapımcının geçmişi de oldukça dikkat çekici. Iervolino, Adam Driver’ın başrolünde olduğu “Ferrari” (2023) ve Lily Collins ile Keanu Reeves’in oynadığı “To the Bone” (2017) filmlerinin de yapımcılığını üstlenmişti. Yeni proje ise yapay zekanın sinemada ne kadar ileri gidebileceğini test edecek ilk deneyim olarak değerlendiriliyor.

GELECEKTE GEÇEN BİR HİKAYE

“The Sweet Idleness”, insanlığın “bolluk çağına” ulaştığı bir gelecekte geçiyor. Bu dünyada artık çalışmak bir zorunluluk olmaktan çıkmış; sembolik bir ritüele dönüşmüş durumda. İnsanlar hayatta kalmak için değil, anlam bulmak için çalışıyor. Filmde, toplumun bu dönüşüm sürecinde bireylerin tembellik, yaratıcılık ve kimlik kavramlarıyla kurduğu ilişki ele alınıyor. Yapımın YouTube’da yayınlanan ilk fragmanından anlaşıldığı kadarıyla tüm sahneler yapay zeka tarafından üretilmiş durumda. Bu durum, filmde insan oyuncuların yer almayabileceği ihtimalini de güçlendiriyor.

Oscar ödüllü oyuncu Whoopi Goldberg, “5 bin başka oyuncunun performansından oluşturulmuş bir varlığa karşı rekabet ediyorsunuz. Bu haksız bir avantaj,” diyerek tepki göstermişti. Emily Blunt ise Variety’ye yaptığı açıklamada, “Bu korkutucu. Ajanslar artık insan bağını elimizden almayı bırakmalı,” demişti.

Tüm bu eleştirilere rağmen Andrea Iervolino, projesinin arkasında duruyor. Yönetmen, “The Sweet Idleness”ın sinema tarihinde yeni bir sayfa açacağını savunarak, filmin “geleneksel sinemanın yerini almak için değil, yeni bir anlatım biçimi yaratmak için” tasarlandığını belirtti.