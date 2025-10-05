Avrupa şampiyonuyuz! Golbol Milli Takımı'ndan tarihi başarı

Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, görme engelli sporcuların mücadele ettiği 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya ulaştı.

Finlandiya’nın Lathi kentinde düzenlenen turnuvada üstün performans sergileyen milliler, finalde güçlü rakibi Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Türkiye, Ukrayna’yı 4-3 mağlup ederek Avrupa şampiyonu unvanını elde etti.

Lathi’de oynanan final mücadelesinde Türkiye, ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda Ukrayna’nın baskılı oyununa rağmen milliler, üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. Turnuva boyunca etkili savunması ve yüksek konsantrasyonuyla dikkat çeken milliler, finale kadar tüm maçlarını kazanarak geldi.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, milli takımın başarısından duyulan mutluluk dile getirildi. Açıklamada, “Erkek Golbol Milli Takımımız, Finlandiya’da düzenlenen IBSA Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu olmuştur. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden tebrik ediyoruz. Bu gurur tüm Türkiye’nindir.” ifadelerine yer verildi.