İstanbul bu hafta sanatla dolu: Konserler, tiyatrolar ve sergiler sanatseverleri bekliyor

İstanbul, bu hafta birbirinden farklı konserler, tiyatro oyunları ve sergilere ev sahipliği yapıyor. Şehrin dört bir yanında gerçekleşecek etkinlikler sanatseverlere dopdolu bir program sunacak.

Zorlu PSM’de bugün “Olağan Şüpheliler” (The Usual Suspects) filmi gösterilecek. 14 Eylül’de ise izleyiciler “Güzel Son” adlı tiyatro oyununu izleyebilecek.

Swissotel The Bosphorus’ta 13-14 Eylül tarihlerinde “Festibağ 2025” düzenlenecek. Festival kapsamında konserler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler katılımcılarla buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 8-11 Eylül’de “Gülizar”, 12-14 Eylül’de ise “Ölü Mevsim” filmlerini izleyicilerle buluşturacak.

HARBİYE AÇIKHAVA'DA DOLU DOLU KONSER PROGRAMI

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde 10 Eylül’de Teoman, 11 Eylül’de Gülşen, 12 Eylül’de Aşkın Nur Yengi ve Sinema Senfoni Orkestrası, 13 Eylül’de Fatma Turgut, 14 Eylül’de ise “The Godfather Live in Concert” konserleri gerçekleşecek.

BtcTurk Vadi Açıkhava’da 14 Eylül’de Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi sahne alacak.
Sevcan Orhan 12 Eylül’de Mahsus Sahne’de, Yıldız Tilbe ise 14 Eylül’de Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da müzikseverlerle buluşacak.

Ayrıca “5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali” kapsamında 11 Eylül’de “Festival Buluşması Özel Konseri”, 14 Eylül’de “Stockholm Syndrome Ensemble” dinleyicilere sunulacak.

SERGİLER, SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 15 Eylül’de “Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar” ve “Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize” sergilerini açıyor.

Macar Kültür Merkezi’nde 11 Eylül’den 20 Kasım’a kadar “Evreka! Macar Dehaların İzinde” sergisi görülebilecek.
AKM’de Jale Yavuz’un “Sessiz Hikayeler” sergisi ziyaretçilerle buluşurken, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde Paul Hitter’ın “Uzaktan Akraba” sergisi sanatseverleri ağırlıyor.

Klasik Sanatlar Vakfı’nın “1001 Eserle Klasik Sanatlar” sergisi Üsküdar Valide-i Cedid Camisi’nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ iş birliğiyle hazırlanan “Ay Tozunda Yürür Gibi” sergisi ise Taksim Sanat’ta 20 Eylül’e kadar görülebilecek.

Galata Kulesi’nde “Hezarfen’den Beri Aynı Ruhla” sergisi 1 Ekim’e kadar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü’nde “İstanbul’un Aydınlık 100’ü” sergisi 21 Kasım’a kadar açık olacak.

İstanbul Modern’de Ali Kazma’nın “Aklın Manzaraları”, Salt Galata’da “Karanlık Dünya”, Meşher’de ise “Hikaye İstanbul’da Geçiyor” sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Arter’de “Basınç Altında Suyun Üstünde” sergisi 11 Ocak 2026’ya kadar, Ataköy Baruthane’de Deniz Doğruyol’un “Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum” sergisi ise 25 Ocak 2026’ya kadar sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul sergi tiyatro konser
