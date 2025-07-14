İstanbul’da kültür rüzgarı! Konserden tiyatroya, sergiden sinemaya dopdolu bir hafta sizi bekliyor

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu, bu akşam İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarını “Zaferin Adı Türkiye - Vatan Uğruna” konseriyle ağırlayacak.

AKM Yeşilçam Sineması’nda ise:

14-17 Temmuz tarihleri arasında Murat Düzgünoğlu’nun yönettiği “Köpekle Kurt Arasında” (83 dakika) filmi,

18-24 Temmuz tarihlerinde ise Nursen Çetin Köreken’in yönettiği “Üç Arkadaş” (94 dakika) filmi sinemaseverlerle buluşacak.

ZORLU PSM VE KADIKÖY’DE AÇIKHAVA GÖSTERİLERİ

Zorlu PSM Vestel Amfi’de 17 Temmuz’da, Pluxee Sinema Günleri kapsamında “La Cocina” (Mutfak) filmi izleyiciyle buluşacak.

Aynı gün, Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu, klasikleşmiş oyun “Süt Kardeşler”i sahneleyecek.

KONSERLERLE İSTANBUL’DA MÜZİK YÜKSELİYOR

Erol Evgin, şarkılarla süslediği anıları ve şiirleriyle 16 Temmuz’da ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

Dedublüman, bu akşam

Dolu Kadehi Ters Tut, yarın

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Pinhani, 17 Temmuz’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta

Mojave, 19 Temmuz’da Zorlu PSM Vestel Amfi’de sahnede olacak.

Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 19 Temmuz’da Kadıköy Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da sevilen ezgilerini seslendirecek.

SERGİLERDEN TARİHE, SANATA, DOĞAYA YOLCULUK

“Sanat İhtisas Atölyeleri Sergisi”, 38 ülkeden 112 öğrencinin eserleriyle 19 Temmuz’a kadar İstanbul Tasarım Merkezi’nde.

“Hikaye İstanbul’da Geçiyor”, Meşher’de 18 Ocak 2026’ya kadar görülebilecek.

“Gündelik Mucizeler”, Kalyon Kültür’ün Nişantaşı’ndaki tarihi Taş Konak’ında izlenebilir.

Rauf Tuncer’in “Otağ” sergisi, Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde, 20 Temmuz’a kadar açık.

“İstanbul’un Aydınlık 100’ü”, Santralistanbul Enerji Müzesi’nde 21 Kasım’a kadar gezilebilir.

“Anadolu’nun Bitki Mirası”, 10 Ağustos’a kadar Salt Beyoğlu’nda.

Ömer Uluç’un “Ufuk Çizgisinden Öteye” sergisi, İstanbul Modern’de 12 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.