EBYÜ Dekanı hayatını kaybetti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sinan Temurlenk, bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat haberi üniversite camiasında büyük üzüntü yaratırken, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent bir taziye mesajı yayımladı.

Levent mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sinan Temurlenk’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve EBYÜ ailesine başsağlığı diliyoruz.”

Temurlenk’in cenaze törenine ilişkin bilgilendirme daha sonra yapılacak.