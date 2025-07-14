EBYÜ Dekanı hayatını kaybetti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sinan Temurlenk, bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düştü.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
EBYÜ Dekanı hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sinan Temurlenk, bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat haberi üniversite camiasında büyük üzüntü yaratırken, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent bir taziye mesajı yayımladı.

Levent mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sinan Temurlenk’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve EBYÜ ailesine başsağlığı diliyoruz.”

Temurlenk’in cenaze törenine ilişkin bilgilendirme daha sonra yapılacak.

Hava durumu alarm veriyor: 21 kentte aşırı sıcak, 12 kentte yağış!Hava durumu alarm veriyor: 21 kentte aşırı sıcak, 12 kentte yağış!Hava Durumu
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren güvenlik düzenlemesi yürürlüğe girdiMilyonlarca kişiyi ilgilendiren güvenlik düzenlemesi yürürlüğe girdiYurt
“Ölmek için dua ettim” diyen 310 kiloluk hasta yürüyerek taburcu oldu“Ölmek için dua ettim” diyen 310 kiloluk hasta yürüyerek taburcu olduYurt
dekan hayatını kaybetti
Günün Manşetleri
20 ilde FETÖ operasyonu!
Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken açıklamalar
20 bin Euro’luk rüşvet pazarlığı kayda alındı, Şile Belediyesi’ndeki skandal büyüyor
719 LGS birincisi iddiasına MEB'den suç duyurusu!
“Silahlar bırakıldı, yeni bir dönem başlıyor”
Doğu Perinçek süreci değerlendirdi
Terör bitti, Türk Milleti yeni yüzyılın mimarı olacak
ULUSAL KANAL IRAK’TAN BİLDİRİYOR!
LGS sonuçları açıklandı!
Çok Okunanlar
Altın haftaya nasıl başladı? Altın haftaya nasıl başladı?
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
14 Temmuz'da sıcak ve sağanak bir arada 14 Temmuz'da sıcak ve sağanak bir arada
20 ilde FETÖ operasyonu! 20 ilde FETÖ operasyonu!
Yılda iki zam gündemde Yılda iki zam gündemde