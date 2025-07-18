Japonya’da 27 yıl sonra bir ilk: Prestijli edebiyat ödülleri bu yıl sahipsiz kaldı!

Japonya’nın ulusal prestijli edebiyat ödülleri Akutagawa ve Naoki Ödülleri, 1998 yılından bu yana ilk kez sahipsiz kaldı. Ülkedeki popüler edebiyat eserlerini belirleyen ve 1935’ten beri dağıtılan ödüller için bu yıl “ödüle uygun eser bulunmadığına” karar verildi.

Ödüllerin düzenleyicisi olan Bungaku Şinkoo Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Seçim komitesi, 16 Temmuz’da başkent Tokyo’da toplandı ve ödüle uygun eser bulunmadığına karar verdi.” denildi.

4 ADAYDAN HİÇBİRİ ÇOĞUNLUK SAĞLAYAMADI

Seçim Komitesi Üyesi Kawakami Hiromi, yaptığı açıklamada, aday gösterilen eserlerde ilgi çekici unsurlar olmasına rağmen hiçbirinin seçici yeterliliğe ulaşamadığını belirtti. Kawakami, “Yeni bir bakış açısı” taşıyan eserler aradıklarını vurgulayarak, 4 adaydan ikisi arasında yapılan oylamada da çoğunluk sağlanamadığını ifade etti.

Komite, karardan dolayı üzgün olduklarını açıklarken, gelecek dönem adaylarından daha fazla çaba beklediklerini de duyurdu.

Japon yazarlar Akutagawa Ryunosuke ve Naoki Sanjugo’nun adını taşıyan bu prestijli ödüller, yıllardır ülkenin en önemli edebi başarılarının simgesi olarak kabul ediliyor. Kazananlara 1 milyon yen (yaklaşık 6.700 dolar) para ödülü de takdim ediliyor.