Japonya’da 27 yıl sonra bir ilk: Prestijli edebiyat ödülleri bu yıl sahipsiz kaldı!

Japonya’nın 1935’ten bu yana düzenlenen en prestijli edebiyat ödülleri olan Akutagawa ve Naoki Ödülleri, 27 yıl aradan sonra ilk kez hiçbir yazara verilemedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Japonya’da 27 yıl sonra bir ilk: Prestijli edebiyat ödülleri bu yıl sahipsiz kaldı!
Yayınlanma:

Japonya’nın ulusal prestijli edebiyat ödülleri Akutagawa ve Naoki Ödülleri, 1998 yılından bu yana ilk kez sahipsiz kaldı. Ülkedeki popüler edebiyat eserlerini belirleyen ve 1935’ten beri dağıtılan ödüller için bu yıl “ödüle uygun eser bulunmadığına” karar verildi.

Ödüllerin düzenleyicisi olan Bungaku Şinkoo Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Seçim komitesi, 16 Temmuz’da başkent Tokyo’da toplandı ve ödüle uygun eser bulunmadığına karar verdi.” denildi.

4 ADAYDAN HİÇBİRİ ÇOĞUNLUK SAĞLAYAMADI

Seçim Komitesi Üyesi Kawakami Hiromi, yaptığı açıklamada, aday gösterilen eserlerde ilgi çekici unsurlar olmasına rağmen hiçbirinin seçici yeterliliğe ulaşamadığını belirtti. Kawakami, “Yeni bir bakış açısı” taşıyan eserler aradıklarını vurgulayarak, 4 adaydan ikisi arasında yapılan oylamada da çoğunluk sağlanamadığını ifade etti.

Komite, karardan dolayı üzgün olduklarını açıklarken, gelecek dönem adaylarından daha fazla çaba beklediklerini de duyurdu.

Japon yazarlar Akutagawa Ryunosuke ve Naoki Sanjugo’nun adını taşıyan bu prestijli ödüller, yıllardır ülkenin en önemli edebi başarılarının simgesi olarak kabul ediliyor. Kazananlara 1 milyon yen (yaklaşık 6.700 dolar) para ödülü de takdim ediliyor.

Meteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumuMeteoroloji uyardı: 18 Temmuz’da 10’dan fazla ilde yağış var, il il hava durumuHava Durumu
Kabine sonrası açıklama: Kamuya 20 bin personel alımı yapılacakKabine sonrası açıklama: Kamuya 20 bin personel alımı yapılacakGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
GREV Mİ GELİYOR?
MASTERCARAD VE VİSA'YA SORUŞTURMA
Türkiye organ bağışında dünyayı solladı!
O HAKİMDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
DEAŞ’a darbe!
Erdoğan, Şara ile görüştü
Ilgım Apartmanı davasında şok karar
Kocaeli’de direniş ruhu yeniden yaşatılacak
HAKMAR VE TATBAK'A FETÖ OPERASYONU
Çok Okunanlar
18 Temmuz altın fiyatları 18 Temmuz altın fiyatları
Akaryakıt fiyatları ne durumda? Akaryakıt fiyatları ne durumda?
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu 750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Doğum izninde ayrıntılar belli oldu! Doğum izninde ayrıntılar belli oldu!
GREV Mİ GELİYOR? GREV Mİ GELİYOR?