Kabine sonrası açıklama: Kamuya 20 bin personel alımı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kamuya 20 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Alımlar zabıt katibi, destek personeli ve infaz koruma memuru gibi unvanları kapsıyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kamuya yapılacak yeni personel alımlarını duyurdu.
Erdoğan, "Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.