Kabine sonrası açıklama: Kamuya 20 bin personel alımı yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kamuya 20 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Alımlar zabıt katibi, destek personeli ve infaz koruma memuru gibi unvanları kapsıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kabine sonrası açıklama: Kamuya 20 bin personel alımı yapılacak
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kamuya yapılacak yeni personel alımlarını duyurdu.

Erdoğan, "Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan duyurdu: Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkıErdoğan duyurdu: Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkıGündem
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer hayatını kaybettiOyuncu Mehmet Ali Tuncer hayatını kaybettiKültür Sanat
cumhurbaşkanı erdoğan Kabine Toplantısı açıklama
Günün Manşetleri
Erdoğan, Şara ile görüştü
Ilgım Apartmanı davasında şok karar
Kocaeli’de direniş ruhu yeniden yaşatılacak
HAKMAR VE TATBAK'A FETÖ OPERASYONU
KAMU İŞÇİLERİ BUGÜN İŞ BIRAKIYOR
1 yıl 8 ay hapis cezası
“NARKOKAPAN-ADANA 2” operasyonunda 130 torbacı yakalandı
Şam’da Savunma Bakanlığı vuruldu
60 ilde FETÖ operasyonu
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
Çok Okunanlar
Meteoroloji il il uyardı: 18 Temmuz hava durumu Meteoroloji il il uyardı: 18 Temmuz hava durumu
Yargıtay’dan emekliler için kritik karar! Yargıtay’dan emekliler için kritik karar!
Temmuz 2025 emekli promosyonları güncellendi! Temmuz 2025 emekli promosyonları güncellendi!
Akaryakıt değil resmen altın! Akaryakıt değil resmen altın!
En yüksek faiz hangi bankada? En yüksek faiz hangi bankada?