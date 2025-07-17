Oyuncu Mehmet Ali Tuncer hayatını kaybetti

İstanbul’da hayatını sürdüren oyuncu Mehmet Ali Tuncer, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer, rol aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra tiyatro sahnesindeki üretkenliğiyle de tanınıyordu.

Tuncer’in vefatına ilişkin açıklama yapan iş insanı Ekrem Tuncer, sanatçının kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğünü belirterek, “Bugün kalp krizinden vefat etti” dedi.

Tuncer’in rol arkadaşlarından oyuncu Ahmet Yenilmez ise yaptığı açıklamada, “Bazı bilinmeyen, çok meşhur olmayan insanlar vardır. O insanlar, çok meşhur ve bilinen insanları bir arada tutar. Tuncer de öyle biriydi, hemşehrimdi. Oyuncu olmasının ötesinde saf, duru, tertemiz bir Anadolu münevveriydi, delikanlıydı. Allah mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

1968 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Ali Tuncer, ilkokul yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duymaya başladı. 1985 yılında tiyatro kariyerine Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri gibi isimlerle adım attı.

“The İmam”, “Konstantin’in Şifreleri”, “Dur Yolcu”, “Aşkımızda Ölüm Var” ve “Çarli İş Başında” gibi sinema yapımlarında rol alan Tuncer, TRT 1’de yayımlanan “Aşkın Yolculuğu Yunus Emre” dizisinde canlandırdığı Boluluzade Ali Taygu karakteriyle de tanındı. Ayrıca “Deli Yürek” ve “Böylemi Olacaktı” dizilerinde de izleyici karşısına çıktı.

Sanat hayatı boyunca geleneksel Türk tiyatrosuna da önem veren Tuncer, “Sanat Manat’a Karşı” ve “Efendi Hayrettin Süperstar” gibi oyunlarda sahne aldı.