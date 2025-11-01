Kırmızı halıda yıldızlar geçidi: 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. 24 Ekim'de başlayan ve bir hafta boyunca film ile belgesel gösterimlerinin yanı sıra çeşitli söyleşi ve oturumların gerçekleştirildiği festivalin final gecesinde, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nin önünde kırmızı halıda yürüdü.

"ÖĞRENCİ FİLMLERİ DE VARDI"

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı olarak görev yapan Ömer Vargı, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir festival yaşadıklarını belirtti. Filmleri tek tek izleyip değerlendirdiklerini ifade eden Vargı, festivalin, filmciliğin ve sinemanın önemli bir parçası olduğunu söyledi. Vargı, "Filmlerin ne olursa olsun izleniyor olmasının önemi çok yüksek. Festivalde bu yıl öğrenci filmleri de vardı." dedi.

Jüri üyesi oyuncu Beren Saat ise festivale katılımın çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Filmlerin de çok keyifli olduğunu ve yapımları film ekipleriyle birlikte izlediklerini anlatan Saat, ödül kazanan filmler için oylamayı tamamladıklarını bildirdi. Saat, "Ödüllere dair benim içim çok rahat. Pek çok ilk film vardı. Yeni yetenekler de bu seneden keşfolacaktır diye düşünüyorum. Benim için çok güzel bir haftaydı, güzel bir deneyimdi. Bazı dallarda gerçekten daha fazla tartıştık." diye konuştu.

"İNŞALLAH DAHA ÇOK FİLMİMİZ DAHA ÇOK FESTİVALİMİZ OLUR"

Kırmızı halıda boy gösteren oyunculardan Ahmet Gürsoy, festivalde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Gençleri, aileleri destekleyen bir festival. İnşallah daha çok filmimiz daha çok festivalimiz olur, ebediyen ilerlesin ve devam etsin isterim." dedi.

"Barselo" filminin yönetmeni Erdem Yener de festivalde olmanın çok güzel bir his olduğunu, setten festivale geldiğini kaydetti.

"Erkenci Kış" filminin oyuncularından Leyla Tanlar ise filmi çekeli bir yıl olmasına rağmen filmi düşünmediği gün olmadığını ve izlerken kalbinin ağrıdığını vurguladı. Her genç oyuncunun hayalinin Antalya olduğunu belirten Tanlar, "Çok net söylüyorum, çok kendimden emin söylüyorum bunu. Gerçekten her oyuncunun hayal kurduğu yer burası. Benim için çok özel bir yerdi." ifadelerini kullandı.

"BİZİM MARKA DEĞERİ OLAN EN ÖNEMLİ FESTİVALİMİZ"

Ünlü sinema oyuncusu Cengiz Bozkurt da 30 yıldır Antalya'ya gelip gittiğine işaret ederek, festivalin önemini şu sözlerle vurguladı: "Antalya Film Festivali bizim marka değeri olan en önemli festivalimiz. Çok uzun soluklu bir festival. Burada olmaktan çok mutluyuz. Genç yönetmenler ve meslek büyüklerimizle bir araya geliyoruz. Birbirimize ancak burada zaman ayırabiliyoruz, proje konuşuyoruz."

Oyuncu Mehmet Aslantuğ da bu sene Türkiye'de çekilmiş en iyi filmleri izleme fırsatı bulduğunu ve bu durumdan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.