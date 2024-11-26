Konyaaltı’ndan kadına şiddetle mücadeleye 'Tersine Dünya' etkinliğiyle destek

Antalya'da, Konyaaltı Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde önemli bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM)’nde düzenlenen “Tersine Dünya” adlı etkinlikte, şiddet döngüsüne dayanan olumsuz bir hikaye ele alınarak, bu hikayenin tam tersi bir senaryoda neler hissettirebileceği üzerine çalışıldı. Etkinlik, şiddetin toplumsal etkileri ve dönüşümüne dair derinlemesine bir bakış sunarken, katılımcılara şiddetle mücadelede sanatın gücünü gösterdi.

Konyaaltı Belediyesi, toplumsal eşitlik ve sanatın dönüştürücü gücünden yararlanarak, kadın hakları ve şiddete karşı farkındalık sağladı. Etkinlikte, “İnsan ilişkilerinde sevgi dili hakim olsaydı nasıl bir iletişim kurardık?” ve “Şiddet döngüsü kırıldığında bu, ilişkilerimize, sanatımıza ve yaşamımıza nasıl yansır?” gibi sorulara cevap arandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, etkinlikte yer alarak şiddete karşı duruşunu “Kadınlar vardır” yazılı mesajla ifade etti.

BAŞKAN KOTAN’DAN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCALEYE GÜÇLÜ MESAJ

Etkinlikte bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, kadınların her zaman yanlarında olduklarını belirtti ve belediye olarak kadınlara yönelik açtıkları etüt merkezleri ve düzenledikleri kurslarla destek olduklarının altını çizdi. Kotan, “Kadınların bu alanlarda pozitif ayrımcılığı birebir hissettiklerini biliyoruz ve günümüz şartlarında bu ayrımcılığı yapmanın ne kadar gerekli olduğunun farkındayız” dedi.

“ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ”

Başkan Kotan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir dünya hayal ediyoruz ve bu hayali hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu özel günlerde kadına yönelik şiddete karşı duruşumuzu bir kez daha güçlü bir şekilde hatırlatıyor, bu farkındalığı her gün yaşatmamız gerektiğini vurguluyoruz.” Kotan, Konyaaltı’nın kadına yönelik şiddetle mücadelede de dayanışma ve birlik örneği sergileyerek, eşit, sevgi dolu bir geleceğe doğru ilerleyeceklerini ifade etti.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Konyaaltı Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik etkinliklerine devam ediyor. 28 Kasım’da Kadının İnsan Hakları Derneği (KİHEP) ile atölye çalışmalarına başlanacak ve 2 Aralık’ta KONSEM Seramik ve Resim kursu üyelerinin katılımıyla tamamlanacak. Etkinliklerde ortaya çıkan sanat eserleri, 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nde Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı’nda düzenlenecek olan sergide sanatseverlerle buluşacak.