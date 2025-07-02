Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti!

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı “Cevat Akarsu” karakteriyle hafızalara kazınan tiyatro oyuncusu Şekip Taşpınar, yaşamını yitirdi. Oyuncunun vefat haberini menajeri Temmuz Karikutal, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Acı haber, sanat camiasında ve dizinin hayranlarında büyük üzüntüye yol açtı.

Oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Mekanın cennet olsun ağabey…”

ALKOL ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

2023 yılında alkol zehirlenmesi nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren Taşpınar’ın sağlık durumu bir süredir yakından takip ediliyordu.

Şekip Taşpınar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımıyla da dikkat çekmişti. 9 Mayıs tarihli gönderisinde kendi fotoğrafının altına şu notu düşmüştü: “O artık emekli, sanatçılıktan değil tabii ki… Önünde binlerce kez eğiliyorum DEVLET TİYATROSU.”

ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?

Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Tiyatro kariyerine 1988 yılında Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu’nda başladı. 1990-1994 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine devam etti. 1995-1998 yıllarında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sahne aldı. 1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu’na tayin oldu. 2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk, diksiyon ve fonetik dersleri verdi.

1988’den itibaren TRT başta olmak üzere çeşitli kanallarda seslendirme yaptı. 2009 yılında “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde hayat verdiği “Cevat Akarsu” karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.