Metal rüzgarı İstanbul'da esecek! Dünyaca ünlü isimler sahne alacak

Metal müziğin dünyaca ünlü isimleri, bu yaz İstanbul'da sahne alacak. Epifoni ve URU ortaklığıyla düzenlenen "Dark Sun Festival", 1-2 Ağustos tarihlerinde KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşacak. Öte yandan, heavy metal efsanesi King Diamond, 13 Temmuz’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde unutulmaz bir konser verecek.

"DARK SUN FESTIVAL" METAL TUTKUNLARINI BULUŞTURACAK

Metal müzik sahnesinin en önemli isimlerinden oluşan geniş bir kadroyla gerçekleştirilecek "Dark Sun Festival", Brezilya'dan Hollanda'ya, Danimarka'dan Türkiye'ye uzanan zengin bir müzikal yelpazeye ev sahipliği yapacak.

Festivalin ilk günü, Türk metal sahnesinde dikkat çeken Helak'ın performansıyla başlayacak. Ardından, Türkiye'nin en köklü hardcore punk gruplarından Radical Noise, sahneye çıkacak. Gecenin finalinde ise Brezilyalı thrash metal efsanesi Sepultura, unutulmaz bir performans sergileyecek.

Festivalin ikinci günü ise Türkiye senfonik metal sahnesinin öncülerinden Knight Errant ile başlayacak. Daha sonra, Danimarkalı sanatçı Amalie Bruun'un solo black metal projesi Myrkur, izleyicilere mistik bir deneyim sunacak. Festivalin kapanışı ise Hollanda’nın ünlü senfonik metal grubu Epica tarafından gerçekleştirilecek.

KING DIAMOND, 13 TEMMUZ'DA ZORLU PSM'DE

Heavy metal dünyasının en karakteristik figürlerinden biri olarak kabul edilen King Diamond, 13 Temmuz’da İstanbul’da sahne alacak. Metallica ve Pantera gibi dev gruplara ilham veren sanatçı, 45 yılı aşkın müzik kariyerinde sayısız efsanevi esere imza attı.

Grammy adayı "Give Me Your Soul" parçasıyla hafızalara kazınan King Diamond, İstanbul konserinde Andy LaRocque ve Mike Wead (gitar), Pontus Egberg (bas) ve Matt Thompson (davul) ile birlikte sahne alacak.

Konserin biletleri ise Bubilet üzerinden satışa sunuldu.