Minik serçe geri döndü! Sezen Aksu’nun yeni albümü milyonları ağlattı

2016 yılından bu yana sahnelerden uzak kalan Sezen Aksu, uzun süren sessizliğini “Paşa Gönül Şarkıları” ile bozdu. Türk popunun “Minik Serçe”si Sezen Aksu, 27 Haziran gecesi yayımlanan “Paşa Gönül Şarkıları” albümüyle müzikseverlerle yeniden buluştu. 12 şarkıdan oluşan albümde hem yeni besteler hem de daha önce farklı sanatçılardan dinlenmiş, ancak Aksu’nun kaleminden çıkan eserler yer alıyor. Sezen Aksu, bu kez kendi yazdığı şarkılara yeniden can vererek dinleyicilere nostaljik bir yolculuk sunuyor.

Albümün yayınlanmasının ardından başta dijital platformlar olmak üzere radyolarda da yoğun ilgi gören “Sen Ağla”, “Ey Aşk”, “Bana Sor” ve “Bahçe” gibi parçalar, kullanıcılar arasında en çok paylaşılan ve konuşulan şarkılar oldu.

Albümde yer alan ve daha önce Sıla tarafından seslendirilen “Sen Ağla” şarkısı da sosyal medyada yeniden gündeme taşındı.