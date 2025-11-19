Modern sanat tarihinin en pahalısı oldu: Klimt'in başyapıtı rekor fiyata satıldı

ABD'nin kültür sanat başkenti New York, tarihi bir geceye tanıklık etti. Sotheby's Müzayede Evi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda, Avusturyalı usta ressam Gustav Klimt'in imzasını taşıyan "Elisabeth Lederer" isimli portre, koleksiyonerlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yaklaşık 1.8 metre boyundaki bu dev eser için süren açık artırma heyecanı tam 20 dakika boyunca devam etti. Çekicin son kez vurulmasıyla birlikte tablo, 236.4 milyon dolarlık inanılmaz bir bedelle el değiştirdi. Eseri koleksiyonuna katan ismin kimliği gizli tutulurken, bu satış tabloyu "modern sanat" kategorisinin en pahalı eseri unvanına kavuşturdu. Ayrıca genel klasmanda, bir müzayedede satılan en pahalı ikinci sanat eseri olarak tarihe geçti.

WARHOL'U TAHTINDAN ETTİ, ZİRVEYİ ZORLADI

Bu rekor satışla birlikte listeler altüst oldu. Klimt'in eseri, 2022 yılında 195 milyon dolara alıcı bulan Andy Warhol'un ikonik Marilyn Monroe portresini geride bırakarak "modern sanat kategorisinin en pahalı eseri" unvanını eline geçirdi. Genel sıralamada ise zirve hala Leonardo da Vinci'nin elinde bulunuyor; sanatçının Salvator Mundi isimli eseri 2017 yılında 450.3 milyon dolara satılarak "Müzayedede satılan en pahalı sanat eseri" rekorunu kırmıştı.

1914 ile 1916 yılları arasında tuvale yansıtılan bu şaheserin arka planında ise Viyana sosyetesinin ışıltılı yaşamı ve tarihin karanlık sayfaları iç içe geçmiş durumda. Tablo, dönemin Viyana'sının en varlıklı ailelerinden, sanat tutkunu August ve Serena Lederer çiftinin kızı Elisabeth Lederer'i tasvir ediyor. Eser, Lederer ailesinin Nazi Almanyası'nın 1938'deki Avusturya ilhakından önceki ihtişamlı ve lüks hayatının bir simgesi olarak kabul ediliyor. Ancak tablonun kaderi oldukça fırtınalı; Naziler tarafından yağmalanan ve II. Dünya Savaşı esnasında çıkan bir yangında neredeyse yok olmanın kıyısından dönen portre, savaşın ardından 1948 yılında Elisabeth'in kardeşi Erich Lederer'e iade edildi.

MİRASÇININ VEFATININ ARDINDAN SATIŞA ÇIKTI

Eserin yolculuğu 1983 yılına kadar Erich Lederer'in himayesinde sürdü. Ardından 1985 yılında kozmetik devi Estee Lauder'in varisi Leonard A. Lauder'in dikkatini çeken tablo, ünlü iş insanının özel sanat koleksiyonunun en nadide parçalarından biri haline geldi. Bu yıl 92 yaşında hayata veda eden Lauder'in vefatının ardından satışa sunulan eser, sanat piyasasında yeni bir dönüm noktası oluşturdu.