Muğlalı Kardelen Korkut’tan uluslararası başarı

Muğlalı taekwondo sporcusu Kardelen Korkut, Bosna Hersek’te düzenlenen G1 Uluslararası Taekwondo Turnuvası’nda 73 kilo kategorisinde bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Muğlalı Kardelen Korkut’tan uluslararası başarı
Yayınlanma: Güncellenme:

Muğlalı taekwondo sporcusu Kardelen Korkut, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen G1 Uluslararası Taekwondo Turnuvası’nda bronz madalya kazandı. Turnuvaya 56 ülkeden 900 sporcu katıldı. 73 kilo kategorisinde mücadele eden Kardelen, yarı finalde Bosna Hersekli rakibine mağlup olarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan Kardelen Korkut, Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş’tan tebrik aldı. Göktaş, “Kardelen’i ve antrenörü Naz Göktaş’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Korkut’un başarısı, Muğla’ya uluslararası arenada gurur yaşattı.

“Rewind/Roma” sergisi 12 Aralık’ta CerModern’de açılıyor“Rewind/Roma” sergisi 12 Aralık’ta CerModern’de açılıyorKültür Sanat
Feci kaza: 3 kişi hayatını kaybettiFeci kaza: 3 kişi hayatını kaybettiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

tekvando bronz madalya
Günün Manşetleri
AVM işçilerinden işverene çağrı
Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi'nden Doğu Perinçek'e ziyaret
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
Çin Büyükelçisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek
Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili açıklama
"Teğmenlerin yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkesle ilgili açıklama
Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan'la görüşme talebiyle ilgili açıklama
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den ateşkesle ilgili açıklama
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı
Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili açıklama Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili açıklama
Çin Büyükelçisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek Çin Büyükelçisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek
Belediye Başkanı Aydoğdu İYİ Parti’den istifa etti Belediye Başkanı Aydoğdu İYİ Parti’den istifa etti
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti