Muğlalı Kardelen Korkut’tan uluslararası başarı

Muğlalı taekwondo sporcusu Kardelen Korkut, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen G1 Uluslararası Taekwondo Turnuvası’nda bronz madalya kazandı. Turnuvaya 56 ülkeden 900 sporcu katıldı. 73 kilo kategorisinde mücadele eden Kardelen, yarı finalde Bosna Hersekli rakibine mağlup olarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan Kardelen Korkut, Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş’tan tebrik aldı. Göktaş, “Kardelen’i ve antrenörü Naz Göktaş’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Korkut’un başarısı, Muğla’ya uluslararası arenada gurur yaşattı.