Feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
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Kaza, Ünye ilçesi Devlet Sahil Yolu üzerinde, Eskikızılcakese Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Zekeriya Furkan A. (28) yönetimindeki otomobil, kavşakta İbrahim Ö. (59) idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Olayın ardından bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda, otomobil sürücüsü Zekeriya Furkan A. ile yolculardan Muhammet Demir (39) ve oğlu Abdulsamet Demir’in (17) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü İbrahim Ö. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kavşakta kamyona hızla çarptığı ve çarpmanın etkisiyle hurdaya döndüğü görüldü.

Kaza, bölgede derin üzüntüye neden olurken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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