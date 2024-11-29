“Mumyalar” oyunu Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de prömiyer yaptı

Ali Cüneyd Kılcıoğlu’nun yazdığı ve Atilla Şendil’in yönettiği “Mumyalar” oyunu, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de izleyicisiyle buluştu. Tek perdelik oyun, toplumsal sorunları çarpıcı bir dille ele alırken, sahnede Ali Ersin Yenar, Nişan Şirinyan ve Ahmet Onğulu performanslarıyla dikkat çekti.

“Mumyalar”, geçimlerini çöp toplayarak sağlayan iki kardeşin kadın cinayetleri, çocuk istismarı, iş kazaları ve şiddet olaylarına karşı duyarsızlaşmasını konu alıyor. Günlük hayatlarında aynı olayları tekrar tekrar yaşayan karakterler, hafızalarını zorlayarak geçmişi hatırlamaya çalışıyor ve bu kısır döngüyü sorguluyor.

Şendil, oyunun hazırlık sürecinin keyifli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu metinle birlikte biz de yeni şeyler öğrendik ve seyirciye geçmişten bugüne uzanan bir hikaye sunmaya çalıştık. İki usta oyuncuyla çalıştığım için biraz daha rahattım. Ancak seyirciyle ilk defa buluşacak bir oyunda heyecan duymamak mümkün değil.”

“SEYİRCİYİ KENDİ GERÇEKLİĞİYLE YÜZLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Oyunun, izleyiciyi düşündürmek ve eğlendirmek arasında bir denge kurduğunu söyleyen Şendil, tiyatronun amacını şöyle ifade etti:

“Seyirci salona biraz kendi dertlerinden uzaklaşmak için geliyor. Ancak aynı zamanda, ‘Evet, biz de böyle yaşıyoruz’ dedirtecek bir farkındalık yaratmak istiyoruz.”

Müziklerini Yaseminsu Şendil’in, dekor tasarımını Aytuğ Dereli’nin, kostümlerini Dilek Kaplan’ın ve ışık tasarımını Halit Akgül’ün hazırladığı oyun, 30 Kasım’a kadar Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.