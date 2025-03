Nightwish'in eski üyeleri İstanbul'da aynı sahnede!

Uzun yıllar Nightwish grubunun ayrılmaz parçaları olan Marko Hietala ve Tarja Turunen, yıllar sonra ilk kez birlikte sahneye çıkacak. İkili, İstanbul’daki hayranları için özel bir performans sergileyecek. Konser, JJ Arena’da gerçekleştirilecek.

Hietala, konserin ilk bölümünde kendi grubuyla sahne alarak solo şarkılarını seslendirecek. Ardından Turunen ile birlikte müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunacak.

"LEFT ON MARS" PARÇASIYLA GÜNDEMDELER

Hietala ve Turunen, kısa süre önce çıkardıkları "Left On Mars" adlı parçayla büyük beğeni toplamıştı. Şarkı, Nightwish dönemlerinden esintiler taşısa da ikilinin yeni müzikal tarzlarını yansıtan farklı bir kimliğe sahip.

Yakın zamanda "Best of Tarja - Living the Dream" albümünü yayımlayan Tarja Turunen, konserde bu albümden öne çıkan parçaları da seslendirecek. Güçlü vokaliyle tanınan Turunen, Nightwish hayranlarının yakından bildiği şarkılarını da repertuarına ekleyecek.

EFSANE ŞARKILAR YENİDEN HAYAT BULACAK

Konser programında Nightwish hayranlarını heyecanlandıracak birçok hit parça yer alacak. "Wish I Had an Angel", "Dead to the World" ve "The Phantom of the Opera" gibi klasikleşmiş şarkılar, Hietala ve Turunen’in eşsiz yorumuyla yeniden canlanacak.

Konser öncesinde Çek metal grubu Symphonity, İstanbul’daki müzikseverlerle buluşacak. Senfonik metalin güçlü temsilcilerinden olan grup, sahne performansıyla geceye enerjik bir başlangıç yapacak.