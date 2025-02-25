Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, "Şvayk" ile İstanbul’da sahne alıyor

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosunun yeni oyunlarından biri olan "Şvayk", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 110. yıl etkinlikleri çerçevesinde İstanbul'da seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL'DA İKİ FARKLI SAHNE

Bertolt Brecht’in kaleme aldığı, Yücel Erten'in çevirisini üstlendiği ve Doğu Yaşar Akal'ın yönettiği "Şvayk", 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde sahnelenecek. Oyunun bir diğer gösterimi ise 3 ve 4 Mart tarihlerinde Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yapılacak.

KİMLER ROL ALIYOR?

Oyun, Ayşe Elif Kesoğlu, Ayşe Gülerman Kum, Ayşe Güreşçi, Batuhan Pamukçu, Duygu Yakasız, Gökhan Kum, İbrahim Ersoylu, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Peker Sabuncu, Pınar Hande Ağaoğlu ve Sultan Ahmet Çakır gibi başarılı oyunculardan oluşan bir kadro tarafından sahneleniyor.

Bertolt Brecht’in yazdığı ve İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında hayatta kalmaya çalışan Şvayk’ın zekası ve kurnaz dil becerilerini konu alan eserde, Birinci Dünya Savaşı’nda hayatta kalmayı başaran Şvayk’ın, kendisini bir anda İkinci Dünya Savaşı'nın içinde bulma hikayesi anlatılmaktadır.