Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, "Şvayk" ile İstanbul’da sahne alıyor

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Bertolt Brecht’in ünlü eseri "Şvayk"ı İstanbul’da sahneleyecek. Oyun, İBB Şehir Tiyatrolarının 110. yıl etkinlikleri kapsamında izleyicilerle buluşacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, "Şvayk" ile İstanbul’da sahne alıyor
Yayınlanma:

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosunun yeni oyunlarından biri olan "Şvayk", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 110. yıl etkinlikleri çerçevesinde İstanbul'da seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL'DA İKİ FARKLI SAHNE

Bertolt Brecht’in kaleme aldığı, Yücel Erten'in çevirisini üstlendiği ve Doğu Yaşar Akal'ın yönettiği "Şvayk", 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde sahnelenecek. Oyunun bir diğer gösterimi ise 3 ve 4 Mart tarihlerinde Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yapılacak.

KİMLER ROL ALIYOR?

Oyun, Ayşe Elif Kesoğlu, Ayşe Gülerman Kum, Ayşe Güreşçi, Batuhan Pamukçu, Duygu Yakasız, Gökhan Kum, İbrahim Ersoylu, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Peker Sabuncu, Pınar Hande Ağaoğlu ve Sultan Ahmet Çakır gibi başarılı oyunculardan oluşan bir kadro tarafından sahneleniyor.

Bertolt Brecht’in yazdığı ve İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında hayatta kalmaya çalışan Şvayk’ın zekası ve kurnaz dil becerilerini konu alan eserde, Birinci Dünya Savaşı’nda hayatta kalmayı başaran Şvayk’ın, kendisini bir anda İkinci Dünya Savaşı'nın içinde bulma hikayesi anlatılmaktadır.

Trajik kaza: Kamyon çarptı, yaşlı adam hayatını kaybettiTrajik kaza: Kamyon çarptı, yaşlı adam hayatını kaybettiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

nilüfer belediyesi ibb şehir tiyatroları
Günün Manşetleri
Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimi
Özgür Özel'den grup toplantısında açıklamalar
Rusya ve İran’dan kritik görüşme
MİT’ten kritik operasyon!
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına darbe
6 ilde dev operasyon!
Trump, Dedeağaç’taki Amerikan Üssünü kapatabilir
"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar
Vatan Partisi’nden "iklim kanunu" teklifine tepki
DEM Parti’den Öcalan için yeni hamle!
Çok Okunanlar
Gram altında dalgalanma Gram altında dalgalanma
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?
Konut kredisi faizleri düştü! Konut kredisi faizleri düştü!
İzmir’de kan donduran cinayet: Oğul, babasını vurdu İzmir’de kan donduran cinayet: Oğul, babasını vurdu
İmamoğlu'nun "Sahte diploma" soruşturmasında YÖK raporu açıklandı İmamoğlu'nun "Sahte diploma" soruşturmasında YÖK raporu açıklandı