Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkısı yayınlandı: Cem Yılmaz duyurdu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Özkan Uğur'un yeni şarkısı "Canını Cancey"i duyurdu. Şarkının sözlerini, sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur kaleme aldı. Cem Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu şarkıyı takipçilerine tanıttı.

Mert Sagit Mert Sagit
Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkısı yayınlandı: Cem Yılmaz duyurdu
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Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Vefatı, hem sanat dünyasında hem de hayranları arasında derin bir üzüntüye yol açtı. Uğur'un ölümünden sonra, hem grup arkadaşları hem de diğer sanatçılar sıkça adından söz etti. Geçtiğimiz aylarda, Özkan Uğur'un daha önce hiç duyulmamış şarkıları yayınlanmaya başlanmış, bunlardan ilki "Severim" olmuştu.

Cem Yılmaz, yeni şarkıyı duyururken, "Özkan Abimin duyulmamış şarkısı tüm dijital platformlarda" diyerek hayranlarını bilgilendirdi.

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