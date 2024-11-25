Polyksena Lahdi, kadına yönelik şiddetle mücadele için siyah örtüyle kapatıldı

Çanakkale’nin Tevfikiye köyünde bulunan Troya Müzesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında tarihi Polyksena Lahdi’ni özel bir sergileme ile ziyaretçilerine sundu. Yaklaşık 2.600 yıllık geçmişiyle Troya Kralı Priamos ve Kraliçe Hekabe’nin kızları Polyksena’nın kurban edilmesini betimleyen lahit, bu anlamlı günde siyah örtüyle kapatıldı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKİLDİ

Troya Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, müze çalışanları siyah kurdeleler takarak Polyksena Lahdi’nin etrafına karanfiller bıraktı. Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler’in 25 Kasım’ı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan ettiğini hatırlatarak, bu anlamlı günde, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Gölcük, kadına yönelik şiddetin tarihsel kökenlerinin çok eskiye dayandığını ifade etti. Troya destanına atıfta bulunarak, Akha Komutanı Agamemnon’un kızı İfigenya ve Polyksena’nın kurban edilmesi sahnelerinin bu şiddet döngüsünün erken örnekleri olduğunu dile getirdi. “Bugün önünde durduğumuz Troya Kralı Priamos ve Kraliçe Hekabe’nin kızı Polyksena’nın kurban ediliş sahnesi de kadına yönelik şiddetin bir yansımasıdır” diye konuştu.

ANA ÜRETİCİ GÜÇ: KADINLAR

Gölcük, Anadolu’da kadının tarih boyunca önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekerek, Troya’da kadınların ana üretici güç olduklarını vurguladı. Özellikle tekstil üretiminin kadının elinde şekillendiğini belirten Gölcük, Troya’da öne çıkan kadın karakterlerden biri olan Pentesilea’yı örnek verdi. Ayrıca, İlyada ve Odysseia Destanı’nda kadının güçlü bir rol üstlendiğini ve Azra Erat’ın çevirileriyle dünyada ilk kez bir kadının bu eserleri çevirdiğini ifade etti.

ANADOLU’NUN EN ESKİ LAHİTLERİNDEN BİRİ

Troya Müzesi’nde sergilenen Polyksena lahdi, Çanakkale’nin Kızöldün tümülüsünde, 1994 yılında kaçak kazı ihbarı üzerine yapılan kurtarma kazısında keşfedildi.

Milattan önce 6. yüzyıldan kalan lahit, Anadolu’daki figürsel anlatımlı lahitlerin en eski örneklerinden biri olarak büyük bir tarihi öneme sahiptir.

Lahdin uzun kenarlarından birinde, Troya Kralı Priamos ile Kraliçe Hekabe’nin küçük kızları Polyksena’nın kurban edilme sahnesi betimleniyor. Bu dramatik sahne, eserin “Polyksena lahdi” olarak anılmasına neden olmuştur.

Lahitteki 37 insan figürü, dönemin sosyal yapısını ve kadına yönelik şiddeti derinlemesine betimleyen bir anlatım sunuyor. Bu betimlemeler, eserin hem tarihi hem de sanatsal açıdan ne kadar zengin olduğunu gözler önüne seriyor.