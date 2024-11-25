“Yıldızlararası” 10. yılında yeniden sinemalarda

Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Casey Affleck, Matt Damon, Timothée Chalamet ve Michael Caine gibi yıldız oyuncuları bir araya getiren film, insanlığın geleceğini kurtarmak için yapılan destansı bir uzay yolculuğunu konu alıyor.

Görsel efektleri, Hans Zimmer imzalı büyüleyici müzikleri ve duygusal hikayesiyle dikkat çeken “Yıldızlararası”, 2015 Akademi Ödülleri’nde beş dalda aday gösterilmiş ve “En İyi Görsel Efekt” ödülünü kazanmıştı.

6 ARALIK’TA IMAX SALONLARINDA

TME Films’in yaptığı açıklamaya göre, 6 Aralık itibarıyla film, IMAX formatında yeniden sinemaseverlerle buluşacak. Hem filmi ilk kez izleme fırsatı bulamayanlar hem de unutulmaz sahneleri tekrar deneyimlemek isteyenler için bu özel gösterim kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.