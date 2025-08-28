Ressam Mustafa Delioğlu hayatını kaybetti

Gerçekçi çizim tekniği, desen ustalığı ve etkileyici sanat diliyle tanınan usta ressam Mustafa Delioğlu, bir süredir tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Delioğlu, özellikle “Deli Kazım” ve “Gökhan” gibi sevilen çizgi roman karakterlerine hayat vermesiyle, Türk çocuklarının hayal dünyasında silinmez izler bırakmıştı.

2 BİNİ AŞKIN KİTABA İMZA ATTI

Çocuk Vakfı kurucusu Mustafa Ruhi Şirin, Delioğlu’nun “yaklaşık 2 bin 300 çocuk kitabı ve kitap kapağı” resimlediğini belirterek, onun için “çocuğa adanmış bir geleneğin öncüsü” dedi. “Mustafa Delioğlu Resimli Çocuk Kitapları Müzesi kurularak vefa borcumuzu ödemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Delioğlu’nun 40 yılı aşkın arkadaşı olan yazar Fatih Erdoğan, onun “ülkemizin en çok çocuk kitabı resimlemiş, belirgin bir tarz oluşturmayı başarmış” benzersiz bir sanatçı olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Kendi tabiriyle ‘İllüstrasyon tamam da ben resim yapmak istiyorum’ derdi” sözleriyle anısını paylaştı.

“ÇOCUKLAR ONUN RESİMLERİYLE KİTAPLARI SEVDİ”

Gazeteci-yazar Yalvaç Ural, 1970’li yıllardan bu yana dost olduğu Delioğlu için, “50 yıllık dostum, çok sevdiğim canım arkadaşım” diyerek duygularını aktardı. Ural, “Bugün Türkiye’de çocuk kitaplarının yüzde 70’ini Mustafa resimlemiştir. Çocuklar kitapları onun resimleri sayesinde sevmiş, okumuştur” dedi.

“FIRTINA GİBİ ESEN” BİR SANATÇI

Prof. Dr. Sedat Sever, Delioğlu’nun yayıncılık dünyasına “Fırtına Çocukları” adlı kitabın kapağıyla giriş yaptığını belirtti. “İçten, yalın renk ve çizgi düzenlemeleriyle çocukları düş ve düşünce serüvenlerine çıkaran klasik yapıtlara imza atmıştır” dedi.

SANAT DOLU BİR YAŞAM

1946'da Erzincan'da doğan Mustafa Delioğlu, sanata olan ilgisini genç yaşta tabela ressamlığı gibi işlerle geliştirerek profesyonelleştirdi. İlk kişisel sergisini 1969’da Beyoğlu Şehir Galerisi’nde açtı. 1974'te kendi atölyesini kurdu ve özellikle çocuk kitapları resimlemeye odaklandı.

Yapı Kredi Yayınları başta olmak üzere birçok yayınevi için çalışan Delioğlu, 1500’e yakın kitap ve roman kapağı çizdi. Doğu ve Batı sanatını harmanlayarak kendine has bir üslup geliştirdi.

2013’te Astrid Lindgren Anma Ödülü, 2022’de Hans Christian Andersen Ödülü adaylığı, 2023’te Aydın Doğan Vakfı Onur Ödülü gibi birçok önemli ödül ve adaylıkla onurlandırıldı.

Günışığı Kitaplığı için son yıllarda çizdiği “Berber Pire Tellal Deve”, “Uçan Salı” ve “Yüz Yaşında Bir Çınar” gibi kitaplarla üretkenliğini hayatının son anlarına kadar sürdürdü.