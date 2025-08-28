Kayseri'de sanayi sitesinde dehşet: Kalfa silahla oynarken çırağını vurdu!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto tamircide meydana gelen olayda, kalfanın elindeki silahın kazara ateş alması sonucu çırak vurularak yaralandı. Yaralanan kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Olay, 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6186. Sokak'ta bulunan Sanayi Sitesi’ndeki bir araç tamir dükkanında meydana geldi.

İddiaya göre, iş yerinde çalışan kalfa A.C., elindeki silahla oynarken silah bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, aynı dükkanda çırak olarak çalışan yabancı uyruklu M.H.O.’ya isabet etti.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.H.O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KALFA GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından iş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kalfa A.C.’yi gözaltına aldı. Olay yerindeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

