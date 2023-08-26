Samsun'da sanat rüzgarları esiyor! 'Sanat Çarşısı' açıldı

Gazi Park'ta bu yıl 3.sü düzenlenen "Sanat Çarşısı”nın açılışında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İstenince, azmedince ve gayret gösterince olmayacak bir şey, başarılamayacak bir işin olmadığını bugün burada canlı olarak görüyoruz.

KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM ŞEHRİ SAMSUN

Belediye olarak kültür-sanat faaliyetlerine önem vermenin yanı sıra, kadınların ekonomiye katılmasına öncülük edecek çalışmalara destek veriyoruz. Bu çerçevede yapacağımız en güzel işlerden bir tanesi zaman zaman bu tarz etkinlikleri düzenlemek. Kültür, sanat ve turizm şehri olan Samsun’un gözbebeği konumundaki ilçemizde kadim kültürümüzün kültürel mirasını yaşatmak ve yeni nesillere aktarma noktası bu sergide emeği geçenlere teşekkür ediyor, sanatseverleri sanat çarşısına davet ediyorum" dedi.



SASAD Başkanı Ömer Ömer Umutlu ise "Bu yıl 3’üncüsü düzenlediğimiz 'Sanat Çarşısı' bizim için çok önemli bir proje. Ülkemizin farklı illerinde birçok sanatsever burada bizimle. Sanat Çarşısı Samsun’un sınırlarını aştı. İlerleyen zamanlarda bir Avrupa projesi olarak hazırlayıp, uluslararası bir boyut kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

SERGİDE KONSER ETKİNLİKLERİ DE OLACAK

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen sergiyi Başkan Demirtaş, eşi Lütfiye Demirtaş ile birlikte gezip sergilenen ürünler hakkında bilgiler aldı. 2 Eylül Cumartesi gününe kadar açık olacak sergide çini, resim, seramik, oyuncak, hat, el sanatları ürünleri, yöresel yemekler, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sergide konser etkinlikleri de olacak.