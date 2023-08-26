Samsun'da sanat rüzgarları esiyor! 'Sanat Çarşısı' açıldı

Samsun'da, İlkadım Belediyesi ve Samsunlu Sanatçılar Derneği (SASAD) tarafından "Sanat Çarşısı" açıldı.

Samsun'da sanat rüzgarları esiyor! 'Sanat Çarşısı' açıldı
Son Güncelleme:

Gazi Park'ta bu yıl 3.sü düzenlenen "Sanat Çarşısı”nın açılışında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İstenince, azmedince ve gayret gösterince olmayacak bir şey, başarılamayacak bir işin olmadığını bugün burada canlı olarak görüyoruz.

KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM ŞEHRİ SAMSUN

Belediye olarak kültür-sanat faaliyetlerine önem vermenin yanı sıra, kadınların ekonomiye katılmasına öncülük edecek çalışmalara destek veriyoruz. Bu çerçevede yapacağımız en güzel işlerden bir tanesi zaman zaman bu tarz etkinlikleri düzenlemek. Kültür, sanat ve turizm şehri olan Samsun’un gözbebeği konumundaki ilçemizde kadim kültürümüzün kültürel mirasını yaşatmak ve yeni nesillere aktarma noktası bu sergide emeği geçenlere teşekkür ediyor, sanatseverleri sanat çarşısına davet ediyorum" dedi.

Samsun'da sanat rüzgarları esiyor! 'Sanat Çarşısı' açıldı - Resim : 1


SASAD Başkanı Ömer Ömer Umutlu ise "Bu yıl 3’üncüsü düzenlediğimiz 'Sanat Çarşısı' bizim için çok önemli bir proje. Ülkemizin farklı illerinde birçok sanatsever burada bizimle. Sanat Çarşısı Samsun’un sınırlarını aştı. İlerleyen zamanlarda bir Avrupa projesi olarak hazırlayıp, uluslararası bir boyut kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Samsun'da sanat rüzgarları esiyor! 'Sanat Çarşısı' açıldı - Resim : 2

SERGİDE KONSER ETKİNLİKLERİ DE OLACAK

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen sergiyi Başkan Demirtaş, eşi Lütfiye Demirtaş ile birlikte gezip sergilenen ürünler hakkında bilgiler aldı. 2 Eylül Cumartesi gününe kadar açık olacak sergide çini, resim, seramik, oyuncak, hat, el sanatları ürünleri, yöresel yemekler, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sergide konser etkinlikleri de olacak.

Samsun'da sanat rüzgarları esiyor! 'Sanat Çarşısı' açıldı - Resim : 3

Samsun'da sanat rüzgarları esiyor! 'Sanat Çarşısı' açıldı - Resim : 4

Padişahların burçları: Osmanlı padişahları ne zaman doğdu?Padişahların burçları: Osmanlı padişahları ne zaman doğdu?Trend
# samsun # sanat # çarşı # çini # seramik
Çok Okunanlar
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu
Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu
İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?
İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?
Önceki yıla göre %28 azalmış! İstanbul barajları alarm veriyor, barajlarda ne kadar suyumuz kaldı?
Önceki yıla göre %28 azalmış! İstanbul barajları alarm veriyor, barajlarda ne kadar suyumuz kaldı?
Ezandan etkilendi Müslüman oldu! Yeni adı İpek!
Ezandan etkilendi Müslüman oldu! Yeni adı İpek!
Öne Çıkanlar Selçuk Bayraktar ABD Uçak Gemisini Ziyaret Etti! | Amerikan Büyükelçisi'nden Davet! Selçuk Bayraktar ABD Uçak Gemisini Ziyaret Etti! | Amerikan Büyükelçisi'nden Davet! Sabancı ailesinde kaza şoku! Sabancı ailesinde kaza şoku!