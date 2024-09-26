Selçuk Yöntem'den, Tamer Karadağlı'ya eleştiri

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'yı eleştirdiği için telefonunun alınarak üç saat boyunca bir odada tutulduğunu iddia etti .Bu iddiaların basına yansımasının ardından, ünlü oyuncu Selçuk Yöntem durumu eleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Selçuk Yöntem'den, Tamer Karadağlı'ya eleştiri
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Bu iddiaların basına yansımasının ardından, ünlü oyuncu Selçuk Yöntem de sosyal medya üzerinden Karadağlı'ya tepki gösterdi. Alacacı'nın iddiaları üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, olayı araştırmak için bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısını görevlendirdi.

Ne olmuştu?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bazı oyuncuların yıllarca sadece maaş aldığını, ancak çalışmadığını belirterek, "Çalışmayan oyuncuların teşviklerini ödemiyorum, Lale Devri bitti" ifadelerini kullandı. Karadağlı, "Çalışmak istemeyen oyunculara istifa etmelerini öneriyorum" diyerek, dizilerde oynamalarını ve isimlerini duyurmalarını desteklediğini de ekledi. Ancak Alacacı, bu açıklamalara sosyal medyada tepki göstererek, "Açık hava tiyatroları ve belediye salonları bedava, oyna, 40 kişi gelsin ama istatistiklere 4 bin kişi yaz…" ifadelerini kullandı.

Bir odada alıkonulma iddiası

Alacacı, yaptığı bu açıklamanın ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne çağrıldığını ve burada telefonunun alınarak üç saat boyunca bir odada tutulduğunu iddia etti. Bu nedenle Karadağlı ve danışmanları Görkem Ali Kaya ile Ali Ceyhan hakkında 'hürriyeti tehdit, görevi kötüye kullanma ve haberleşmenin engellenmesi' suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu. Alacacı, olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti.

Müfettiş görevlendirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları'nın talebi üzerine olayın araştırılması için bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirdi.

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