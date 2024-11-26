SOLOTÜRK, Çanakkale’de tarihi gösterisiyle büyüledi

Gelibolu’nun Düşman İşgalinden Kurtuluşu' nun 102. yıl dönümünde yapılan gösteri uçuşu büyük ilgi gördü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
SOLOTÜRK, Çanakkale’de tarihi gösterisiyle büyüledi
Yayınlanma: Güncellenme:

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu’nun Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 102’nci yıl dönümü, SOLOTÜRK’ün nefes kesen gösterisiyle taçlandırıldı. Kordon boyunda gerçekleştirilen gösteri uçuşu, Çanakkale’nin tarihi dokusuyla birleşerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteriye, Gelibolu Kaymakamı Bekir Arabacı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SOLOTÜRK’ün gösterisi, sadece bir hava gösterisi olmanın ötesine geçerek, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve Gelibolu’daki zaferi bir kez daha hatırlattı. Yaklaşık 30 dakika süren gösteri uçuşunda, SOLOTÜRK pilotları F-16 uçaklarıyla alçak uçuş yaparak izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Valilik duyurdu: O ilçelerde eğitime ara verildi!Valilik duyurdu: O ilçelerde eğitime ara verildi!Yurt
Araç satışında yeni dönem: 15 günlük sigorta süresi kalktıAraç satışında yeni dönem: 15 günlük sigorta süresi kalktıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

çanakkale SoloTürk
Günün Manşetleri
Bakan Güler'den kılıçlı yemine ilişkin açıklama
Bahçeli’den İmralı çağrısı
30 şehirde Gürz-27 operasyonları
İstanbul'da hastane yangını
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'le ilgili açıklama
"Sağlık hizmeti kamulaştırılmalı insan sağlığı özel çıkarcılıktan kurtarılmalıdır"
Devlet Bahçeli'den İmralı ve DEM Parti çağrısı
"Zap'ta da kilit kapatılmıştır"
ABD'den ateşkesle ilgili kritik açıklama
18 şehirde Gürz-26 operasyonları
Çok Okunanlar
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?
Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması
Hamas'tan İsrail askerlerine başarılı operasyon Hamas'tan İsrail askerlerine başarılı operasyon
Sigara ve alkole zam yolda! Artışlar ne kadar olacak? Sigara ve alkole zam yolda! Artışlar ne kadar olacak?
"Zap'ta da kilit kapatılmıştır" "Zap'ta da kilit kapatılmıştır"