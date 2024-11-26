SOLOTÜRK, Çanakkale’de tarihi gösterisiyle büyüledi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu’nun Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 102’nci yıl dönümü, SOLOTÜRK’ün nefes kesen gösterisiyle taçlandırıldı. Kordon boyunda gerçekleştirilen gösteri uçuşu, Çanakkale’nin tarihi dokusuyla birleşerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteriye, Gelibolu Kaymakamı Bekir Arabacı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SOLOTÜRK’ün gösterisi, sadece bir hava gösterisi olmanın ötesine geçerek, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve Gelibolu’daki zaferi bir kez daha hatırlattı. Yaklaşık 30 dakika süren gösteri uçuşunda, SOLOTÜRK pilotları F-16 uçaklarıyla alçak uçuş yaparak izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.