Stranger Things’ten Squid Game’e… Netflix House kapılarını açıyor

Netflix, dijital ekranların ötesine geçiyor. Yayın devi, hayranlarına içeriklerini gerçek dünyada deneyimleme fırsatı sunacak “Netflix House” projesini hayata geçiriyor. İlk merkezler 12 Kasım’da Philadelphia’da, 11 Aralık’ta ise Dallas’ta açılacak.

Netflix House, yalnızca bir ziyaret noktası değil, aynı zamanda hayranların sevdikleri yapımları yaşayarak deneyimleyebilecekleri dev bir eğlence kompleksi olarak tasarlandı. Her iki mekan da 100 bin metrekarelik geniş bir alana kuruluyor. İçeride tematik oyun alanları, restoranlar, mağazalar ve Netflix’in popüler yapımlarına özel dönüşümlü gösterimler yer alacak.

Philadelphia’daki Netflix House, King of Prussia Alışveriş Merkezi’nde, Dallas’taki ise Galleria Dallas’ta açılacak. Giriş ücretsiz olacak ancak bazı özel deneyimler için bilet uygulaması yapılacak.

STRANGER THINGS’TEN SQUID GAME’E SÜRÜKLEYİCİ DENEYİMLER

Philadelphia’daki merkezde ziyaretçiler, One Piece: Şeytan Meyvesi Arayışı ile maceraya çıkabilecek, Çarşamba: Dışlanmışların Evi’nde dolaşabilecek ya da sanal gerçeklik başlıklarıyla Stranger Things, Squid Game ve Rebel Moon evrenlerine girebilecek.

Dallas şubesi ise Stranger Things: Escape the Dark, Squid Game: Survive the Trials ve retro arcade konseptli Netflix RePLAY gibi deneyimlerle farklılaşacak. Her iki merkezde de özel gösterimler, bilgi yarışmaları ve etkinlikler düzenlenecek.

NETFLIX BİTES VE NETFLIX MAĞAZASI

Netflix House, yalnızca görsel bir deneyim sunmakla kalmayacak. Ziyaretçiler, dizilerden ilham alan menüleriyle tasarlanan Netflix Bites restoranında yemek yiyebilecek. Ayrıca tematik ürünlerin yer aldığı Netflix Mağazası, hayranların sevdikleri yapımlardan hatıralar edinmelerine olanak sağlayacak.

Netflix House, şirketin yalnızca içerik üreten bir platform değil, aynı zamanda duygusal bağ kuran bir deneyim sağlayıcısı olduğunun güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Deneyim pazarlaması stratejisinin merkezinde yer alan “izleyiciyi hikâyenin bir parçası haline getirme” yaklaşımı, bu proje ile gerçeğe dönüşüyor.

Netflix, rekabetin yoğun olduğu dijital yayın dünyasında bu adımla sadakati artırmayı ve içeriklerini kalıcı marka deneyimlerine dönüştürmeyi hedefliyor.

