Samsunspor taraftarının ölümüne neden olan kavganın detayları ortaya çıktı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde Samsunspor taraftar grubuyla yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, işletme sahibi Emrah Tok tutuklanmıştı. Olayın ardından Tok’un ifadesi ve çalışanların anlatımları ortaya çıktı.

Simge Sarıyar
Samsunspor’un geçtiğimiz pazar günü Trabzon’da oynadığı maç için yola çıkan taraftar grubunun uğradığı Tirebolu’daki lokantada yaşanan silahlı kavganın ayrıntıları netleşti. Lokanta sahibi Emrah Tok, çıkarıldığı mahkemede “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklandı.

Tok, Cumhuriyet Savcılığı’ndaki ifadesinde kendisinin ve ailesinin saldırıya uğradığını öne sürerek, silahı savunma amacıyla kullandığını söyledi. Tok, “Amacım şahısları öldürmek değildi, tamamen kendimi ve yanımda bulunan kişileri korumak için silahımı kullandım. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm ve pişmanım” dedi.

Tok, ifadesinde olayın nasıl başladığını şöyle anlattı:

“Emrah Usta Et Mangal isimli iş yerimin önünde bir minibüs durdu, minibüsten bir şahıs inerek içeri girdikten sonra 25-30 tane ekmek arası köfte fiyatını sordu ve sipariş verdi. Daha sonra kalabalık gruptan birçok kişi içeri girdi, gürültülü şekilde konuşmaya başladı. Çalışanım Emine Karakaya ‘Abi bunların hepsi sarhoş, müşterileri rahatsız ediyorlar’ dedi. Ben de masalarına gidip sessiz olmalarını istedim. Grup lideri ‘Beyler biraz sessiz olalım’ dedi ama tam tersine daha da bağırmaya başladılar.”

Polisi aramak istediklerinde saldırıya uğradığını aktaran Tok, “Kızım ve yeğenimle birlikte 4-5 kişi beni darp etmeye başladı. Çekmecemdeki ruhsatlı tabancamı aldım. İlk ateş kalorifer peteğine isabet etti. Buna rağmen saldırı devam edince üç el daha ateş ettim, iki kişi yere düştü. Sonrasında da ‘Sizi öldüreceğiz, burayı da yakacağız’ diye bağırmaya devam ettiler” dedi.

ÇALIŞANLAR: “MASA VE ŞİŞELERLE SALDIRDILAR”

Lokantanın çalışanlarından Emine Karakaya ise yaşanan anları şöyle aktardı:
“İki kişi ekmek arası köfte siparişi verdi. Diğer taraftarlar içeri girip oturdu ve rahatsız edici şekilde gürültü yapmaya başladılar. Emrah abi onları uyarınca saldırmaya başladılar. Ellerine geçen masa, sandalye ve şişelerle saldırıyorlardı. Polis çağrısı üzerine de darp devam etti. Bu sırada silah patladı ama onlar durmadılar.”

Olayın ardından ilçe sakinleri, işletme önünde “Emrah Usta yalnız değildir” yazılı pankartlarla destek gösterisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

