Tarihi zafer beyaz perdede: TRT ortak yapımı ''Kut'ül Amare: Masaldan gerçeğe'' Ankara'da özel gösterimle tanıtıldı

Ankara'daki özel gösterim, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte, belgeselin yapım aşaması, Kut’ül Amare Muharebesi’nin tarihsel önemi ve belgeselin uluslararası platformlardaki başarı hikayesi katılımcılarla paylaşıldı.

Belgeselin yönetmeni Koray Demir, gösterimin 25 Kasım tarihine denk getirilmesinin özel bir anlam taşıdığını belirterek, tarihi bağlamı açıkladı: "Bugün Selman-ı Pak günü. Tam bugün İngilizleri tarihinde ilk defa büyük bir yenilgiye uğrattılar ve ondan sonra kaçan İngiliz ordusu Kut Kalesi'ne sığındı ve orasının muhasarasıyla beraber Kut Zaferi elde edildi."

Demir, bu nedenle yapımı tarihle örtüşen bir günde Ankaralı izleyicilerle buluşturmanın kendileri için ayrıca anlam taşıdığını vurguladı.

HAZIRLIK YILLAR SÜRDÜ

Yönetmen Koray Demir, belgeselin hazırlık sürecinin yıllara yayıldığını ifade etti. Yapımın zorlu çekim aşamalarına değinen Demir, "7 ülkede gerçekleşen çekimler var" bilgisini verdi. Belgeselin uluslararası festival yolculuğuna 2024 yılının Temmuz ayından beri devam ettiğini belirten Demir, "Gittiği her ülkeden de teveccühle döndük" sözleriyle aldıkları olumlu tepkilere dikkat çekti.

Demir, yapımın uluslararası gösterim takviminin devam ettiğini belirterek, sırada Londra prömiyeri ile Moskova, Abu Dabi, Doha ve Bağdat gösterimlerinin bulunduğunu söyledi.

"ANKARA'YA ÖDÜLLERLE GELMİŞ OLDUK"

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, belgeselin taşıdığı tarihsel hafıza ve önemine dikkat çekti. Güven, "Bugün Birinci Dünya Savaşı'na ışık tutan, aslında büyük bir zaferi anlatan bir hikayeyle karşınızdayız" dedi. Belgeselin başarılarını vurgulayan Güven, yapımın "Dünyada 20'nin üzerinde festivalde ödül aldı" bilgisini paylaştı.

Türk sinemasını ve belgeselini dünya çapında temsil etmeye devam edeceklerini dile getiren Güven, festival sürecinin tamamlanmasının ardından yapımın TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacağını belirtti.

Yapımcı Aynel Hayat da Ankara'daki gösterimin kendileri için özel olduğunu ifade ederek, "Dünya prömiyerine çıktık, birçok ödül aldık. O bizi gururlandırdı ve Ankara'ya ödüllerle gelmiş olduk" diye konuştu.