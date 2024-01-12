Kudüs'ten Mekke'ye uzanan zorlu bir yolculuğu konu alan "Tay 2: Ebabil Takımı" filmi vizyona girdi.

Film, genç ve heyecanlı Tay Riyah'ın maceralarını anlatıyor. Riyah, cesaret ve umut dolu bu yolculukta, sadık dostları ve beklenmedik yardımlarla karşılaşırken, izleyicilere kahramanlık hikayesi sunuyor.

Yönetmenliğini Nurullah Yenihan'ın yaptığı, Ayşe Sevim ve Ayşe Şahinboy Doğan'ın kaleme aldığı film, aileleri bir araya getiren ve tüm yaş gruplarına hitap eden bir animasyon.

Film, Riyah'ın cesur ve zorlu yolculuğunu, görsel bir şölen eşliğinde anlatıyor.

Çizgi sinemanın yönetmeni Nurullah Yenihan, ikinci filmde de ilk film gibi bir başarı beklediklerini belirtti.