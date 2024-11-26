Teori Dergisi'nden "Türk Milletine Yabancılaşma" Çalıştayı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, konuşmasında yabancılaşma sürecindeki medya etkisine dikkat çekerek, televizyon programlarının bilinçli bir şekilde Türk milletini olumsuz bir şekilde yansıttığını ifade etti.

“Türk Milleti Planlı Bir Şekilde Aşağılanıyor”

Perinçek, “Televizyonu açtığımızda Türk milletini canilerden, çıkarcılardan ve sahtekârlardan oluşan bir topluluk gibi gösteren planlı yayınlar görüyoruz,” dedi.

Milli kültürün yabancılaşmasında aydınların rolüne değinen Perinçek, Aziz Nesin’in “Türk milletinin %60’ı aptaldır” sözüne de eleştirel bir yaklaşım sergileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kayısı çekirdeğinin dışına bakıp odun sanırsanız çöpe atarsınız. Ama içinde bir kayısı ağacını filizlendirecek cevheri görüyorsanız, o çekirdek bir hazinedir. İnsanlara da böyle bakmalıyız."

“Yabancılaşma Batı’dan Gelen Bir Sorundur”

Araştırmacı-Yazar Muhammet Nur Doğan ise yabancılaşmayı “insanın kendinden uzaklaşması” olarak tanımladı ve bu sürecin Batı’dan kaynaklandığını belirtti. Doğan, Hristiyanlık inancında soyut sevginin ön planda olduğunu ancak kötülükle mücadele ve iyilik yapma anlayışının bireyin tercihine bırakıldığını söyledi.

"Bu anlayış, birey ve toplum hayatına dokunan kamil bir değer sunamaz, Batı’daki yaygın yabancılaşmanın temel nedenlerinden biri de budur," ifadelerini kullandı.

Sanatçı Ekrem Ataer ise konuşmasında yabancılaşmayı bir Türkmen toyuna benzeterek, milli kültürün değersizleştirilmesi çabalarına dikkat çekti:

"Türk dönüşü' gibi ifadelerle Türk kimliğini aşağılayan, hatta afedersiniz, tuvalet isimleriyle Türk’e hakaret eden bir zihniyetin asit yağmuru altında yara alan bir toplum haline geldik," diyen Ataer, yabancılaşmayı "cin çarpması" olarak niteledi.

Ataer, "Yabancılaşan insan önce kendi kültürüne saldırır. Türk olmaktan utanan bir nesil yaratmaya çalışıyorlar, buna izin vermemeliyiz," diyerek milli kültürün önemini vurguladı.

Çalıştayda, milli kültürün korunması ve geliştirilmesi için yapılması gerekenler tartışılırken, yabancılaşmanın toplum üzerindeki etkileri ele alındı. Katılımcılar, Türkiye’nin bu süreçte milli bir duruş sergilemesi gerektiğine dikkat çekti.