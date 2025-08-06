"The Walking Dead" yıldızı 33 yaşında hayata veda etti!

AMC'nin fenomen dizisi The Walking Dead’de canlandırdığı Addy karakteriyle dünya çapında tanınan oyuncu Kelley Mack, 33 yaşında hayatını kaybetti. Euronews'e göre, Klebenow doğumlu Mack’in ölüm sebebi, beyin veya omuriliği etkileyen bir tümör türü olan glioma olarak açıklandı.

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU

Kelley Mack’in resmi Instagram hesabından salı günü yapılan açıklamada, oyuncunun bir fotoğrafıyla birlikte “Sevgili Kelley’imizin vefatını unutulmaz bir üzüntüyle duyuruyoruz. Böylesine parlak, ateşli bir ışık, hepimizin eninde sonunda gitmek zorunda olduğu öbür dünyaya gitti” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında ise “Kelley, sıcaklığı, yaratıcılığı ve etrafındakilere verdiği sarsılmaz destekle tanınırdı. Coşkusu ve işine olan bağlılığı, sektörde ve ötesinde sayısız kişiye ilham verdi. Kelley’nin mirası, film ve televizyona yaptığı katkılarla ve onu sevenlerin kalplerinde yaşamaya devam edecek. Yeteneği, nezaketi ve canlı ruhuyla sonsuza dek hatırlanacak ve çok özlenecek” ifadelerine yer verildi.

ÇOCUK YAŞTA KAMERALARLA TANIŞTI

Oyunculuğa küçük yaşlarda adım atan Kelley Mack, Unusual Suspects (2015), Not Your Average Joe (2016) ve Unscrewed (2016) gibi kısa film ve mini dizilerde rol aldı. Televizyon kariyerinde ise 9-1-1 (2019) ve Chicago Med (2022) dizilerindeki performanslarıyla dikkat çekti.

Kelley Mack’in son olarak rol aldığı film Universal’ın, bu yıl vizyona girmesi bekleniyor.