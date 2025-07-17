Türk Edebiyatı yasta! Pınar Kür sonsuzluğa uğurlandı

Çağdaş Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden yazar ve çevirmen Pınar Kür, son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kür, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazede taziyeleri kabul eden oğlu Emrah Kolukısa, “Özellikle 1970’lerde kadın edebiyatçılar arasında yer almıştı. O kuşaktandı. Son dönemde çok yazı yazmıyordu ama her zaman memleket meselelerine karşı çok ilgiliydi. Her şeyi yakından takip ediyordu” ifadelerini kullandı.

CENAZEYE İLBER ORTAYLI DA KATILDI

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da cenazeye katılan isimler arasındaydı. Ortaylı, “Tiyatro edebiyatından şiire kadar her sahaya hakimdi. Verimli çağında aramızdan ayrıldığı için çok üzgünüz, ondan daha çok şeyler çıkacaktı. Cesurdu, tasvip etmediği şeyleri, her şeye rağmen cesaretle yazan biriydi, realistti” dedi.

Ortaylı ayrıca, Kür’ün yazarlığının yanı sıra düşünsel rehberlik yönüne dikkat çekerek, “Kür, hayata mizahla da ciddiyetle de bakıyordu. Eminim ki daha bir asır geleceğin Türkiye’si onu okuyacak, özleyecek” sözlerini kullandı.

“ONURLU VE KARAKTERLİ BİR YAZARI KAYBETTİK”

Yapımcı Zeynep Özbatur Atakan, Kür’ün Türkiye için büyük bir değer olduğunu vurgularken, Can Yayınları sahibi Can Öz de “Türkiye’deki düşünce özgürlüğü mücadelelerinde atılacak adımlarda en önde yer almış, onurlu, gururlu, karakterli bir yazarı kaybettik. Hem yazdıkları hem duruşu bizlere bir iz bıraktı” ifadelerini kullandı.

PINAR KÜR KİMDİR?

1945’te Bursa’da doğan Pınar Kür, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni İsmet Kür ile Fransızca ve matematik öğretmeni Bahram Kür’ün kızıydı. Liseyi Robert Kolej’de, lisans eğitimini Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Doktorasını Sorbonne Üniversitesi’nde “Yirminci Yüzyıl Tiyatrosunda Gerçeklik ve Yanılsama” başlıklı tezle verdi.

1971-1973 arasında Devlet Tiyatroları’nda dramaturg olarak çalışan Kür, daha sonra yazarlık ve akademisyenlik yoluna devam etti. İlk öykülerini Dost dergisinde yayımladı. “Yarın Yarın” adlı romanı ile geniş kitlelere ulaşan yazar, 1984’te Sait Faik Hikaye Armağanı kazandı. İstanbul Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

“Yarın Yarın”, “Akışı Olmayan Sular” ve “Bitmeyen Aşk” gibi eserlerinde kadın kimliği, toplum baskısı ve özgürlük arayışını işleyen Kür, edebiyatın yanı sıra toplumsal mücadelelerde de ön saflarda yer aldı.

2013 yılında Ankara Öykü Günleri Onur Ödülüne layık görülen Pınar Kür’ün özel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda araştırmacıların erişimine açık bulunuyor.