Türk Halk Müziği yasta: Mehmet Erenler hayatını kaybetti

Türk halk müziğinin usta isimlerinden, klasik bağlama virtüözü ve TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Mehmet Erenler, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türk Halk Müziği yasta: Mehmet Erenler hayatını kaybetti
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Türk halk müziğinin duayen isimlerinden Mehmet Erenler, bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde yaşamını yitirdi. 

MEHMET ERENLER KİMDİR?

1946 yılında Ankara’da dünyaya gelen Mehmet Erenler, henüz 8 yaşındayken kendi kendine bağlama çalmayı öğrenmeye başladı. 13 yaşında, Muzaffer Sarısözen’in hazırlayıp sunduğu “Yurttan Sesler” programında yer alarak müzik hayatına ilk adımı atan Erenler, 1966 yılında TRT’nin açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu’nda sanatçı olarak göreve başladı. 

Sanat kariyerine İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yaparak devam eden Erenler, 1980 yılında kendi isteğiyle İstanbul Radyosu’na tayin oldu. Burada bağlama sanatçısı ve koro şefi olarak görev alan Erenler, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ve yurtdışında çok sayıda konser ve seminer verdi.

Erenler, halk müziğinde "açış" olarak bilinen serbest ölçülü doğaçlama tekniğinde gösterdiği ustalıkla tanındı. Otantik çalış üslubunu koruyarak kendine özgü bir tarz geliştiren sanatçı, birçok genç sanatçının yetişmesine de öncülük etti.

Sanat yaşamı boyunca 20’den fazla albüm çalışmasına imza atan Mehmet Erenler, vefatına kadar TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olarak görevini sürdürdü.

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