Türk pop müziğinin efsane ismi Selçuk Alagöz hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Selçuk Alagöz, 80 yaşında vefat etti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun yıllar boyunca kardeşi Rana Alagöz ile birlikte birçok hit şarkıya imza atan, 80 farklı dilde şarkı seslendirerek rekor kıran Alagöz’ün ölüm haberini kızı Banu Alagöz duyurdu.

Banu Alagöz sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: “Bugün 11:50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun.”

Sözcü Gazetesi'ne açıklama yapan Banu Alagöz, “Babam yaşamını yitirdi. Cenazesini İstanbul’a götüreceğiz. Muhtemelen 7 Ağustos Zincirlikuyu Mezarlığı’nda ikindi namazından sonra toprağa verilecek. Babamı arayıp soran binlerce hayranı ve sevdiği kişilere teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

SELCUK ALAGÖZ KİMDİR?

5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Selçuk Alagöz, müzik kariyerine 1964 yılında Erol Büyükburç’un orkestrasında başladı. 1965 yılında Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasında "Kemerin Naftaları" adlı şarkısıyla finale kaldı.

"Her Şey Bitmiştir Artık", "Aşkın Gözü Kör Mü", "Dibi Dibi Da" ve "Malabadi Köprüsü" gibi eserlerle Türk pop müziğinde kalıcı izler bıraktı. 1975 yılında "Malabadi Köprüsü" adlı şarkısı Polydor etiketiyle yayımlandı.

Sanat hayatı boyunca 23 single ve 7 albüm yayımlayan Alagöz, dört Altın Plak ödülü kazandı. Kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte 1980’li yıllarda 80 farklı dilde şarkılar seslendirerek konserler verdi.