Türkiye'nin kültürel mirası büyümeye devam ediyor: "Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası" UNESCO listesine girdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kültürel mirasının UNESCO'da büyümeye devam ettiğini vurguladı. Bakan Ersoy, Kuzey Makedonya ile ortaklaşa hazırladıkları "Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası" dosyasının, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini müjdeledi.

TÜRKİYE EN ÇOK UNSUR KAYDETTİREN İKİNCİ ÜLKE

Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; "Kültürümüz UNESCO'da büyümeye devam ediyor. Paraguay'ın başkenti Asunsion'da düzenlenen 19. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi Toplantısı'nda bir müjde daha aldık. Kuzey Makedonya ile hazırladığımız 'Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası' dosyamız, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildi. Bu başarıyla birlikte UNESCO'daki miras unsurumuzun sayısı 31'e yükseldi. Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde en çok unsur kaydettiren ikinci ülke konumunu başarıyla korumaktadır. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, kültürel mirasımıza sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." sözlerini kaydetti.