"Türkiye'nin Oscar'ı" Altın Portakal, 62'nci kez sinemanın en iyilerini ödüllendirecek

Türk sinemasının en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı ve "Türkiye'nin Oscar'ı" olarak anılan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 62. kez sinemaseverlerle buluşuyor. "Kalpten" temasıyla düzenlenecek festival, Türkiye ve dünya sinemasından yüzlerce yönetmen, senarist ve aktörü Antalya'da bir araya getirecek. Festivalde gösterilecek 108 filmden 79'u, Türkiye prömiyerini Antalya'da yapacak.

FESTİVALİN KÖKLERİ ASPENDOS'A DAYANIYOR

Hikayesi, bir grup öğrencinin Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlediği mütevazı bir tiyatro gösterisiyle başlayan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, yıllar içinde büyüyerek Türkiye'nin en önemli sinema organizasyonlarından birine dönüştü. Festival, bu yıl 62. kez kapılarını sinema tutkunlarına açacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek olan festival, bugün (24 Ekim Cuma) iki özel film gösterimiyle sinemaseverlere "merhaba" diyecek. Festivalin resmi başlangıcı ise 25 Ekim Cumartesi günü AKM önünden start alacak geleneksel kortej geçişiyle yapılacak.

Türk sinemasının sevilen sanatçıları, üstü açık otomobillerle halkı selamlayarak kentin sokaklarına renk katacak bu geleneksel kortejde yerini alacak.

Festivalin resmi açılış töreni ise aynı gün, 25 Ekim saat 19.00'da Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Açılış töreni, Türk sinemasına emek veren değerli isimlerin onurlandırılacağı anlara da sahne olacak. Törende, Türk sinemasının iki usta oyuncusu Settar Tanrıöğen ve Serap Aksoy'a "Onur Ödülü" takdim edilecek. Sinemaya verdiği değerli katkılardan ötürü Feride Çiçekoğlu'na "Emek Ödülü" verilecek. Genç kuşağın başarılı oyuncuları Merve Dizdar, Selahattin Paşalı ve Cansu Baydar'a ise "Başarı Ödülü" sunulacak.

ULUSAL YARIŞMADA JÜRİ BAŞKANI ÖMER VARGI

Festivalin en çok merak edilen bölümlerinden biri olan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda bu yıl 12 film Altın Portakal heykelciği için yarışacak. Yarışmanın jüri başkanlığını deneyimli yönetmen Ömer Vargı üstleniyor. Jüri üyeleri ise Beren Saat, Aydın Sarıoğlu, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu gibi sinema dünyasının önemli isimlerinden oluşuyor.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin önemli ayaklarından biri olan ortak yapım ve proje geliştirme platformu "Film Forum" da sinema profesyonellerini buluşturacak. Yönetmen, yapımcı ve senaristler, bu platformda uluslararası film profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatı bulacak. Forumda bu yıl 5 farklı kategoride toplam 20 proje yer alacak.

Festival kapsamında ayrıca, 5 filmden oluşan "Sınırlardan Sınırsızlığa" başlıklı özel bir seçki de sinemaseverlerle buluşacak. Bu seçkide yer alan Filistin temalı 3 film aracılığıyla, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilecek.

ATÖLYELER, SÖYLEŞİLER VE PANELLER DÜZENLENECEK

Türk sinemasının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, festival boyunca Türkiye'den ve dünyadan sinema profesyonelleri çeşitli etkinliklerde bir araya gelecek. 27-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek atölye, söyleşi ve panellerde; finansmandan proje sunum tekniklerine, yeni teknolojilerden çevreci yaklaşımlara ve film yapım sürecinin inceliklerine kadar pek çok önemli başlık masaya yatırılacak.

Öte yandan, festivalde yerli ve yabancı izleyiciyle buluşacak filmlerin biletleri, satışa çıktığı ilk andan itibaren sinemaseverlerden büyük bir ilgi gördü. Öğrenci biletinin 10 lira, tam biletin ise 20 liradan satışa sunulduğu festival için bilet almak isteyen vatandaşlar, AKM'deki gişenin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca, festivale görsel bir renk katan ve elinde portakal tutan altın renkli 62 adet Venüs heykeli, Antalya'nın işlek caddelerini süsleyerek festival atmosferini tüm kente yayıyor.

"BİLETLER İLK HAFTADAN TÜKENİYOR"

Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale ilişkin tüm hazırlıkların eksiksiz bir şekilde tamamlandığını belirtti.

Bir hafta boyunca Altın Portakal için yarışacak filmlerin yanı sıra, Türkiye prömiyerini yapacak birçok önemli yapımın da sanatseverlerle buluşacağını ifade eden Yavuz, bu yılki temanın "Kalpten" olmasının nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bu seneki mottomuz 'Kalpten'. Yani aslında bütün hikaye, anlatılanların hepsi kalbimizden geliyor. Bu samimiyeti yansıtmak istedik. Çünkü sinema, izlediğimiz her film başka bir hikayeyi anlatıyor. Bunlar da samimi hikayeler. Filmler, sinema 'samimiyet' demek. O da kalpten gelmeli. Bu sene o yüzden mottomuz kalpten."

Yavuz, her yıl olduğu gibi bu yıl da festival programının yeni ve iddialı filmlerle dolu olduğunu vurgulayarak, Altın Portakal'da bu yıl tam 79 filmin Türkiye'de ilk kez seyirci karşısına çıkacağını dile getirdi.

"SALONLAR TAM KAPASİTE ÇALIŞIYOR"

Bu yıl kısa metraj, uzun metraj, belgeseller, yabancı filmler ve sinema okullarından öğrencilerin filmleriyle birlikte toplam 108 filmin sinemaseverlerle buluşacağını aktaran Yavuz, festivalin zengin içeriğine dair şunları söyledi: "Uluslararası yarışmamız klasik bölümümüz. Belgesel ve kısa film yarışma bölümlerimiz ulusal seçkide. Çocuk izleyiciler için sabahları animasyon kuşağımız var. Bunun haricinde de Film Forum bölümümüz var. Öğrencilerle yapacağımız çok sayıda panel ve söyleşilerimiz olacak."

Festivale olan yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı: "Böylesine büyük bir festivalin ulusal ve uluslararası yarışması çok heyecanlı geçiyor. Festival merkezimizde yaptığımız gösterilerimizin hepsi özellikle biletlerin satışa çıktığı ilk hafta içerisinde tamamen tükeniyor. Salonlar tam kapasite çalışıyor, filmler kapalı gişe ilerliyor diyebilirim. Her yıl ek salonlar açmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu talebi karşılamaya çalışıyoruz."

Yavuz, geçen yıl festival boyunca yaklaşık 150 bin seyirciyi ağırladıklarını ve bu yıl da hem yerli hem de yabancı çok sayıda sinemaseveri Antalya'da ağırlamayı beklediklerini kaydetti.