Tuvaller Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Boyandı! "Cumhuriyet ve Bizim Kadınlarımız" Sergisi

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel Ankara'da birçok etkinlik yapıldı. O etkinliklerden biri de İstanbul Kız Lisesi Sanat Grubuna ait. Ankara’da 24 Cumhuriyet kadını ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılana özel sergi hazırlandı. Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi’nde yer alan sergi sanatseverler tarafından ilgi topladı.

Sergide Cumhuriyet’in kurulmasında öncü olan kadınlar ve Filenin Sultanları'nın başarıları tuvallerde yer aldı.