Tuvaller Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Boyandı! "Cumhuriyet ve Bizim Kadınlarımız" Sergisi

İstanbul Kız Lisesi Sanat Grubu, Ankara’da “Cumhuriyetimizin 100.yılında, Cumhuriyet ve Bizim Kadınlarımız” adlı sergisini sanatseverler ile buluşturdu. Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi’nde yer alan eserler 15 kasım’a kadar sergilenecek.

Tuvaller Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Boyandı! "Cumhuriyet ve Bizim Kadınlarımız" Sergisi

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel Ankara'da birçok etkinlik yapıldı. O etkinliklerden biri de İstanbul Kız Lisesi Sanat Grubuna ait. Ankara’da 24 Cumhuriyet kadını ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılana özel sergi hazırlandı. Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi’nde yer alan sergi sanatseverler tarafından ilgi topladı.

Sergide Cumhuriyet’in kurulmasında öncü olan kadınlar ve Filenin Sultanları'nın başarıları tuvallerde yer aldı.

100 Yılın 100 Edebi Eseri Sergisi Rami'de!100 Yılın 100 Edebi Eseri Sergisi Rami'de!Kültür Sanat

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# cumhuriyetin 100. yılı # Resim Sergisi
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